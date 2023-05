Prezydent Ukrainy pojawi się na szczycie Ligi Państwa Arabskich

Z informacji przekazanych przez agencję Reuters wynika, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w drodze na szczyt G7 zatrzyma się w Arabii Saudyjskiej. Będzie tam gościem specjalnym szczytu Ligi Państw Arabskich.

Z informacji przekazanej przez agencję Reuters wynika, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który jest w drodze na spotkanie grupy G7 w Japonii, zatrzyma się na kilka godzin w Arabii Saudyjskiej. W piątek w Dżedda rozpoczął się szczyt Ligii Państw Arabskiej i ukraiński prezydent będzie miał okazję spotkania z przywódcami państw arabskich oraz wygłosi oficjalne wystąpienie. Po krótkim pobycie odleci samolotem użyczonym przez rząd francuski do Hiroszimy.

Dla Wołodymyra Zełenskiego to może być niepowtarzalna szansa przedstawienia swojego stanowiska na forum państw, które w różnych formach mają bardzo dobre relacje z Rosją. W przypadku Algierii relacje są bardzo przyjazne, bowiem ten kraj aspiruje do uczestnictwa w grupie BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA). Zjednoczone Emiraty Arabskie są dziś przystanią do prowadzenia biznesów przez wiele rosyjskich firm. Z kolei Arabia Saudyjska blisko współpracuje z Iranem i kupuje duże ilości rosyjskiej ropy.

Rosja ma swoje znaczące interesy w Sudanie i Libii, pierwszy raz od 12 lat w szczycie Ligii Arabskiej uczestniczy prezydent Syrii Baszar al-Assad, który utrzymał się przy władz dzięki zaangażowaniu wojsk rosyjskich i najemników z Grupy Wagnera.

Prezydent Ukrainy pierwszy raz pojawi się w otoczeniu przywódców państw, które nie są dla niego przychylne. Świat będzie patrzył, jak sprawdzi się w tej roli. Ważnym sygnałem jego pozycji będzie to, czy dojdzie do spotkania z następcą tronu Arabii Saudyjskiej Muhammadem ibn Salmanem.