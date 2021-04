Prezydent Ukrainy: Rosja destabilizuje nasz kraj i całą Europę

"Rosja nie przestaje destabilizować naszego kraju, a przez niego - całej Europy" - oznajmił w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla dziennika "La Repubblica". Zaprosił włoskich polityków do Donbasu, by przekonali się, co się tam dzieje.

Ukraiński przywódca oświadczył: "Przy naszej granicy Moskwa skoncentrowała tylu żołnierzy, ilu podczas okrutnych walk w latach 2014-2015".

"Jeśli się poddamy teraz - dodał - stracimy wszystko, co pozwala naszemu kontynentowi być przestrzenią pokoju i wolności".

Zełenski zaznaczył, że bardzo liczy na "aktywną rolę Włoch" i zaprosił przedstawicieli włoskich sił politycznych do Donbasu, by "na własne oczy zobaczyli konsekwencje wojny".

"Nie możemy się bać, także dlatego, że wszelka próba dalszego rozszerzenia agresji przeciwko Ukrainie byłaby interpretowana jako cios w bezpieczeństwo całej Europy" - powiedział prezydent Zełenski.

Zadeklarował gotowość przystąpienia do szczegółowych negocjacji dyplomatycznych, dodając: "Prosimy Rosję, by zrobiła to samo".

"Musimy absolutnie zapobiec eskalacji militarnej przy wsparciu wszystkich" - wskazał szef państwa ukraińskiego.

Z Rzymu Sylwia Wysocka