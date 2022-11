Prezydent Ukrainy: wszyscy potrzebujemy ochrony przed sabotażem Rosji w obiektach nuklearnych

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował w poniedziałek do krajów członkowskich NATO o zagwarantowanie ochrony ukraińskich obiektów nuklearnych przed sabotażem ze strony Rosji i wskazał, że wszystkie kraje potrzebują tej ochrony.

"Wszystkie kraje są zainteresowane tym, by nie doszło w naszych obiektach nuklearnych do niebezpiecznych incydentów. Wszyscy potrzebujemy, by zagwarantowane zostało zabezpieczenie przed rosyjskim sabotażem w obiektach nuklearnych" - powiedział Zełenski w wystąpieniu wideo podczas sesji obradującego w Madrycie Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

Oddziały rosyjskie ostrzeliwały w weekend Zaporoską Elektrownię Atomową na południu Ukrainy. Ukraiński koncern Enerhodar podał, że Rosjanie celowali w infrastrukturę, która jest konieczna do włączenia 5. i 6. bloku energetycznego oraz przywrócenia produkcji energii na potrzeby Ukrainy.

Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi po tych ostrzałach ponownie zaapelował w niedzielę o pilne uzgodnienie i wdrożenie strefy bezpieczeństwa wokół zaporoskiej elektrowni. "Ten, kto ostrzelał elektrownię (...) narażał życie wielu ludzi. Mieliśmy szczęście, że nie doszło do potencjalnie poważnego incydentu jądrowego. Następnym razem możemy nie mieć szczęścia" - oświadczył Grossi.