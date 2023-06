Prezydent USA: architekci AI są zaniepokojeni tym, że to, co stworzyli, może wymknąć się spod kontroli

Architekci sztucznej inteligencji (AI) są zaniepokojeni tym, że to co stworzyli może wymknąć się spod kontroli - powiedział w czwartek prezydent USA Joe Biden podczas konferencji prasowej z brytyjskim premierem Rishim Sunakiem. Zapowiedział, że USA i Wielka Brytania zamierzają wspólnie pracować nad regulacjami tej technologii.

"Nie sądzę, by istniała w historii ludzkości technologia, która może spowodować tak potencjalnie fundamentalną zmianę technologiczną jak sztuczna inteligencja" - powiedział Biden. Wspomniał swoje niedawne spotkanie z szefami firm rozwijających AI i stwierdził, że sami "architekci" tej technologii są zaniepokojeni wymknięciem się jej spod kontroli, w tym spod kontroli człowieka.

"To jest osłupiające (...) Wiem, że to brzmi jak science fiction, ale to jest bliskie science fiction. Musimy wymyślić, jak z tym się uporać" - powiedział prezydent.

Biden zapowiedział, że wspólnie z Wielką Brytanią USA zamierzają przewodzić w sprawie regulacji AI, by zapewnić bezpieczeństwo rozwoju tej technologii.