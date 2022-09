Prezydent USA: uszkodzenie gazociągów Nord Stream było celowym aktem sabotażu; nie wierzcie w to, co mówi Putin

Uszkodzenie gazociągów Nord Stream było celowym aktem sabotażu - oznajmił w piątek prezydent USA Joe Biden. Jak dodał, choć nieznane są jeszcze wszystkie okoliczności ataku, to Rosja rozsiewa na ten temat dezinformacje. "Nie wierzcie w to, co mówi Putin" - powiedział.

"To był celowy akt sabotażu. Teraz Rosjanie pompują dezinformacje i kłamstwa, więc współpracujemy z naszymi sojusznikami, by dowiedzieć się tego, co dokładnie się stało" - powiedział Biden w wystąpieniu w Białym Domu. Jak dodał, rozkazał swojej administracji, by pomogła chronić infrastrukturę krytyczną sojuszników USA i wyśle na miejsce nurków, by zbadali incydent.

"Nie wiemy jeszcze, co dokładnie się tam zdarzyło. Ale po prostu nie słuchajcie tego, co on [Putin] mówi. Wiemy, że to nie jest prawda" - zaapelował prezydent.