Prezydent w Kairze: wierzę, że ta wizyta rozpoczyna nową erę w relacjach między Polską a Egiptem

Wierzę, że ta wizyta rozpoczyna nową erę w relacjach między Polską a Egiptem; w naszych relacjach bardzo dużo się dzieje, by te relacje się intensyfikowały - zwłaszcza w zakresie rolnictwa, gospodarki wodnej, turystyki i nauki - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Kairze.

W poniedziałek prezydent przebywa z wizytą w Kairze, gdzie spotkał się z prezydentem Abdem el-Fattahem es-Sisim. Jak mówił Duda w wystąpieniu po spotkaniu, wierzy, że wizyta ta "rozpoczyna nową erę i nowy czas w relacjach między Polską a Egiptem".

"Dzisiaj śmiało można powiedzieć, że w naszych relacjach bardzo dużo się dzieje, by te stosunki polsko-egipskie się intensyfikowały" - mówił Duda. Zwrócił uwagę na siłę ruchu turystycznego między Polską a Egiptem; jak podkreślił, "setki tysięcy polskich turystów rocznie przybywa do Egiptu, by tutaj wypocząć". "Dziękuję, że są tutaj od wielu lat mile widziani i przyjmowani. Mam nadzieję, że tych turystów z Polski będzie na przestrzeni lat coraz więcej" - dodał.

Prezydent odniósł się również do kwestii współpracy naukowej - w zakresie historii i archeologii. Podkreślił, że w pracach badawczych w Egipcie biorą udział także polscy archeolodzy. "Cieszę się ogromnie, że egipskie władze wspierają polską misję archeologiczną w Egipcie. Poprosiłem pana prezydenta o wsparcie, by w Luksorze otworzyć kolejne centrum badawcze dla polskiej archeologii, by polscy archeolodzy mogli tam pracować i dokonywać kolejnych odkryć z pożytkiem dla Egiptu i ludzkiej nauki" - powiedział.

Duda zaznaczył, że Egipt jest jednym z najbliższych Polsce państw arabskich. Jak wskazał, jedną z najważniejszych dziedzin współpracy między państwami jest kwestia rolnictwa i produkcji żywności. "To jest branża, w której Polska dzisiaj radzi sobie znakomicie - to kraj, który jest absolutnie samowystarczalny żywnościowo; jesteśmy tez dzisiaj poważnym eksporterem żywności. Także o tym rozmawialiśmy dzisiaj z panem prezydentem - o potencjalnych możliwościach eksportu polskiej żywności także do Egiptu" - zaznaczył.

Zwrócił również uwagę na znaczenie współpracy w zakresie gospodarki wodnej. "Mamy w Polsce świetne instytucje badawcze, które zajmują się tematami związanymi z racjonalną gospodarką wodną, z dobrym gospodarowaniem wodami. Jesteśmy absolutnie gotowi podzielić się naszymi doświadczeniami i wynikami badań z Egiptem" - oświadczył.

"Rozumiemy doskonale troski Egiptu, jeśli chodzi o kwestie związane z gospodarką wodną - problem tamy w Etiopii, który dzisiaj spędza sen z powiek władzom egipskim, w którym zapewniam, że będziemy wspierali Egipt, żeby ostateczne ustalenia w przestrzeni międzynarodowej były takie, aby ta wielka inwestycja w żaden sposób nie zagrażała Egiptowi, jego gospodarce i rolnictwu. Nie ma żadnych wątpliwości, że to wsparcie z polskiej strony jest" - dodał prezydent.