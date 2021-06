Prezydent: w perspektywie można się spodziewać wzrostu intensywności obecności NATO także w naszej części Europy

Należy spodziewać się wzrostu zaangażowania państw członkowskich, jeśli chodzi o funkcjonowanie NATO, można więc w perspektywie spodziewać się wzrostu intensywności obecności Sojuszu także i w naszej części świata, naszej części Europy - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że tematem szczytu NATO w Brukseli był m.in. przyjęty w poniedziałek dokument o wyzwaniach przyszłości dla Sojuszu, "NATO 2030", który został wypracowany od szczytu NATO w Londynie. "Mogę wyrazić pewną satysfakcję, ponieważ w pracach nad tym dokumentem uczestniczyła m.in. nasza przedstawicielka pani minister Anna Fotyga, w grupie ekspertów" - powiedział Andrzej Duda.

Zaznaczył, że zostały w nim wskazane najistotniejsze kwestie dot. przyszłości NATO i polityki, jaką ma prowadzić. "Więc należy spodziewać się wzrostu zaangażowania państw członkowskich, jeśli chodzi o funkcjonowanie NATO, można więc w perspektywie spodziewać się wzrostu intensywności obecności Sojuszu także i w naszej części świata, naszej części Europy" - ocenił prezydent.

Podkreślił, że wiąże się z tym kwestia poruszana od lat, czyli wzrost nakładów państw członkowskich na obronność i ten element jest w dokumencie powtórzony, oraz zapowiedzi przygotowania nowej strategii NATO. "Ta która jest (...) pochodzi z 2010 r, założono, że zostanie do przyszłego roku, do szczytu, który odbędzie się w Madrycie w 2022 r. opracowana nowa koncepcja strategiczna i mamy nadzieję, że zostanie ona (wtedy) przyjęta" - powiedział Duda. Zaznaczył, że to zadanie na najbliższy czas.