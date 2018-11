Prezydent Włoch apeluje o dialog z UE ws. budżetu

Prezydent Włoch Sergio Mattarella zaapelował do premiera Giuseppe Contego o prowadzenie konstruktywnego dialogu z instytucjami europejskimi na temat włoskiego budżetu. Rządowy projekt w tej sprawie został wcześniej odrzucony przez Komisję Europejską.

Biuro prasowe Pałacu Prezydenckiego w Rzymie ogłosiło w czwartek treść listu Mattarelli do Contego, w którym szef państwa poinformował o wyrażeniu zgody na przedstawienie w Izbie Deputowanych projektu budżetu na przyszły rok, przyjętego przez Radę Ministrów 15 października.

Prezydent wezwał rząd, by kierując się zamiarem ochrony podstawowych interesów kraju, doprowadził do uchwalenia budżetu, który będzie "bronić oszczędności obywateli i umocni zaufanie rodzin, firm i pracowników gospodarki oraz uchroni Włochy przed niestabilnością finansową".



"Za swój obowiązek uważam zwrócenie się do rządu z apelem o podjęcie, także w trakcie prac parlamentarnych, dyskusji i konstruktywnego dialogu z instytucjami europejskimi" - napisał Mattarella.



W skierowanym do parlamentu projekcie budżetu na przyszły rok zapisano deficyt na poziomie 2,4 proc. PKB, który wcześniej jako znacznie zawyżony skrytykowała Komisja Europejska, odrzucając plan wydatków i prosząc o przedstawienie nowej wersji.



Rząd Contego postanowił nie korygować wysokości deficytu i argumentuje, że jest on niezbędny dla ożywienia gospodarczego i poprawy sytuacji obywateli.