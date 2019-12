Prezydent: wypełniono treścią postanowienia ws podwyższonej gotowości Sojuszu

Wypełniono treścią postanowienia poprzedniego szczytu ws stanu podwyższonej gotowości Sojuszu także w naszej części Europy; Polska włącza się do tej inicjatywy - powiedział prezydent Andrzej Duda po zakończeniu spotkania szefów państw i rządów NATO.

Na konferencji prasowej prezydent powiedział, że "wypełniono treścią" postanowienia zeszłorocznego szczytu NATO dotyczące stanu podwyższonej gotowości w Sojuszu także w naszej części Europy.

"My jako Polska także włączamy się do tej inicjatywy, jest sześć brygad, które będą zobowiązane do zachowania tego stanu podwyższonej gotowości, wśród nich będzie także polska 6. Brygada Powietrznodesantowa, będzie taką jednostką zobowiązaną do zachowania podwyższonej gotowości, a także polskie dwie eskadry lotnicze, dwie eskadry myśliwskie, które będą czuwały nad bezpieczeństwem naszym i będą czuwały nad bezpieczeństwem Sojuszu Północnoatlantyckiego w tej części, to także zostało dzisiaj tutaj pod Londynem w czasie szczytu NATO postanowione" - powiedział prezydent.

Przekazał, że spotkał się m.in. z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. "Oprócz tego mieliśmy dzisiaj dłuższą rozmowę z prezydentem (USA) Donaldem Trumpem, był zorganizowany wspólny lunch tych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, których wydatki na obronność stanowią lub przekraczają 2 proc. PKB rocznego. Mieliśmy dyskusję na temat przyszłości, budowy strefy bezpieczeństwa i realizacji zobowiązań sojuszniczych" - powiedział Duda.