Prezydent: wzajemna solidarność to nasz obowiązek, także przez dzielenie się dostępem do szczepionek

Świat nie będzie normalnie funkcjonował, jeśli nie pokonamy pandemii globalnie; wzajemna solidarność jest naszym obowiązkiem, także przez dzielenie się dostępem do szczepionek - podkreślił prezydent Andrzej Duda, który we wtorek w Bratysławie wziął udział w konferencji GLOBSEC.

Wśród najważniejszych tematów konferencji GLOBSEC prezydent wymienił pandemię Covid-19, kwestię szczepień oraz wyzwania globalne po pandemii. Poinformował, że rozmawiał na ten temat także z prezydent Słowacji Zuzaną Czaputovą.

"Jest dla mnie sprawą oczywistą, że świat nie będzie normalnie funkcjonował, jeżeli nie pokonamy jej globalnie, jeżeli będą kraje, w których pandemia będzie i one będą funkcjonowały w obrocie międzynarodowym, a to jest normą - to zagrożenie będzie istniało cały czas" - mówił prezydent.

"Nie możemy pomijać tego aspektu, a to oznacza, że wzajemna solidarność jest naszym obowiązkiem, także w zakresie tego, żeby dzielić się dostępem do szczepionek" - podkreślił.