Prezydent: zdążyliśmy w porę stworzyć alternatywne źródła dostaw gazu do Polski

Zdążyliśmy w porę zbudować alternatywne źródła dostaw gazu do Polski; mamy gazoport w Świnoujściu, Baltic Pipe, rozwijamy też infrastrukturę w ramach idei Trójmorza - mówił w Egipcie prezydent Andrzej Duda. Mimo że Rosja zamknęła nam dostawy gazu, jesteśmy zabezpieczeni energetycznie - dodał.

Prezydent Andrzej Duda przebywa na konferencji COP27 w egipskim Szarm el-Szejk. Pytany przez dziennikarzy, czy ma poczucie, że polski głos jest w Egipcie szczególnie słuchany przez świat, z uwagi na to, że jesteśmy sąsiadem Ukrainy i zdajemy sobie sprawę, jakie zagrożenia niesie ze sobą kryzys energetyczny i żywnościowy.

"Zdajemy sobie sprawę i mówimy o tym, ja nie oglądam się na to, co mówią inni (...) wiem, jaka jest nasza sytuacja, jaka jest sytuacja Europy i doskonale zdaję sobie sprawę z tego, co wywołało kryzys energetyczny na rynku europejskim, który przekłada się na cały rynek światowy" - powiedział prezydent.

Podkreślił, że jest to "niesprowokowana i niczym nieusprawiedliwiona" rosyjska agresja na Ukrainę, "będąca efektem rosyjskiej łapczywości", chęci odrodzenia się rosyjskiego imperializmu oraz rosyjskich ambicji budowania wielkiego mocarstwa, które będzie podporządkowywało siebie inne narody. Dzisiaj Rosja chce podporządkować sobie Ukrainę. "Od strony ukraińskiej, obrony kraju, ta wojna jest wojną sprawiedliwą, natomiast od strony rosyjskiej to jest brutalna, bezczelna napaść na niepodległe suwerenne państwo" - mówił. Zaznaczył, że ta napaść ta wywołała olbrzymie problemy na rynku energetycznym.

"My na szczęście zdążyliśmy w porę zbudować interkonektory, zbudować alternatywne źródła dostaw gazu do Polski" - zaznaczył. Jak wyliczył, mamy dzisiaj gazoport w Świnoujściu, z którego możemy przyjmować gaz z całego świata, m.in. ze Stanów Zjednoczonych czy Kataru. Ponadto mamy również Baltic Pipe. "To jest ogromnie ważna dla nas inwestycja, która miała charakter przełomowy" - zapewnił.

"Dzięki temu, kiedy Rosja nie tak dawno zakręciła nam kurki gazowe i okazało się, że nie dostarcza gazu gazociągiem Jamalskim, byliśmy w stanie zabezpieczyć się z innych źródeł poprzez gazoport w Świnoujściu, interkonektory, które mamy dziś z Litwą, Słowacją, Czechami, Niemcami" - wyliczał.

Zwracał przy tym uwagę na realizację polityki Trójmorza, która - jak mówił - jest przykładem sukcesu, którego dziś doświadczamy. "Mimo tego, że Rosja zamknęła nam dostawy, jesteśmy zabezpieczeni energetycznie dzięki współpracy i rozwoju infrastruktury w ramach idei Trójmorza" - mówił.

Prezydent przyznał, że powtarzał podczas konferencji, że "musimy twardo stąpać po ziemi i być realistami". "Z jednaj strony chcemy chronić klimat, mamy pełną świadomość wszystkich klęsk, które następują, (...) ale ta transformacja musi się odbywać w taki sposób, żeby chroniła człowieka w jak największym stopniu, bo naszym obowiązkiem jako demokratycznie wybranych władz, jest w jak największym stopniu zabezpieczać społeczeństwo" - powiedział.