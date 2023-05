Prezydent Zełenski apeluje o "pozytywną decyzję polityczną" w sprawie Ukrainy na szczycie NATO

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował w poniedziałek o "pozytywną decyzję polityczną" w sprawie wejścia Ukrainy do NATO podczas szczytu Sojuszu w Wilnie w lipcu br. Zełenski mówił o tym w wystąpieniu zdalnym na konferencji w Kopenhadze.

"Nadszedł czas, by usunąć największą niepewność dotyczącą bezpieczeństwa w Europie, a więc, by podjąć pozytywną decyzję polityczną w sprawie członkostwa Ukrainy w NATO" - powiedział Zełenski w przemówieniu do uczestników 6. Szczytu Demokracji, który odbywa się w Kopenhadze. Szczyt poświęcony jest światowemu bezpieczeństwu, w szczególności wojnie Rosji przeciwko Ukrainie.

Prezydent Ukrainy zwracał się do uczestników szczytu przez łącze wideo. Zełenski przebywa w poniedziałek z wizytą w Londynie. W ostatnich dniach odwiedzał europejskie stolice, by - jak zauważa agencja Reutera - podtrzymać poparcie dla Kijowa przed oczekiwaną kontrofensywą ukraińską.

Ukraina chciałaby w Wilnie otrzymać jasny sygnał na temat przyszłego członkostwa i konkretny harmonogram akcesji - pisał niedawno na łamach "Foreign Affairs" szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba. Kijów przypomina, że już podczas szczytu w Bukareszcie w 2008 r. państwa NATO zgodziły się, że Ukraina i Gruzja zostaną w przyszłości członkami Sojuszu.

Senat RP przyjął w maju uchwałę, w której oświadczył, że szczyt NATO w Wilnie powinien być ważnym etapem przygotowania do pełnego członkostwa Ukrainy w Sojuszu. Senatorowie uznali, że Ukraina powinna otrzymać znacznie więcej niż dotychczasowe deklaracje i zaapelowali, by objąć ją podobnymi procedurami jak Szwecję i Finlandię.