Prezydent Zełenski dla "FT": zwycięstwo w wojnie z Rosją musi być osiągnięte na polu bitwy

Zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją musi zostać osiągnięte na polu bitwy, nie wyobrażam sobie, by ten konflikt miał utknąć w martwym punkcie - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie udzielonym we wtorek brytyjskiemu dziennikowi "Financial Times" za pośrednictwem łącza internetowego.

"Nasz sprzęt wojskowy jest gorszy i z tego powodu nie jesteśmy w stanie robić postępów. Będziemy mieli większe straty" - przekazał Zełenski, apelując o dostawy broni dla Ukrainy.

Prezydent powiedział, że zepchnięcie sił rosyjskich na pozycje zajmowane przez nie przed początkiem inwazji 24 lutego będzie równoznaczne z "poważnym tymczasowym zwycięstwem" Ukrainy, ale ostatecznym celem pozostaje uzyskanie pełnej suwerenności całego ukraińskiego terytorium.

Jak podkreślił, "zwycięstwo musi być osiągnięte na polu bitwy". Jednocześnie wyraził chęć prowadzenia rozmów pokojowych z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Ukraiński przywódca dodał, że zachodnie sankcje "w zasadzie nie wpłynęły na stanowisko Rosji", i skrytykował sojuszników Kijowa za nawoływanie do zawieszenia broni bez określenia jego warunków, czyli bez nacisków na Moskwę, by zakończyła ofensywę.

"Każdy zachowuje się jak pionek. Wspierają Ukrainę, ale też sprawdzają, co można zrobić, żeby złagodzić sankcje, żeby biznes nie ucierpiał. (...) Jak możemy osiągnąć zawieszenie broni na terytorium Ukrainy bez wysłuchania jej stanowiska? To bardzo zaskakujące" - skomentował Zełenski.

Jednocześnie wyraził zadowolenie z powodu pozostania na stanowisku brytyjskiego premiera Borisa Johnsona, którego określił jako "bardzo ważnego sojusznika". W poniedziałek Johnson wygrał partyjne głosowanie nad wotum zaufania dla niego, co znaczy, że pozostanie liderem Partii Konserwatywnej i szefem rządu. Powodem głosowania były kontrowersje związane ze spotkaniami towarzyskimi organizowanymi na Downing Street w czasie obowiązywania restrykcji covidowych.