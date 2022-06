Prezydent Zełenski do izraelskich studentów: po wojnie Ukraina zbuduje państwo z obroną tak silną jak Izrael

Po wygranej wojnie z Rosją Ukraina zbuduje europejskie państwo, które będzie członkiem Unii Europejskiej, ale będzie też miało silny system bezpieczeństwa i obrony, na wzór Izraela - przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski podczas wirtualnego spotkania z izraelskimi studentami.

"Dotyczy to zarówno granic naszego państwa, jak i bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Z takim sąsiedztwem w każdej chwili możemy się spodziewać bombardowania, pocisków manewrujących czy czegoś innego. Będziemy więc też rozwijać obronę przeciwlotniczą naszego państwa (...) Odbudujemy państwo europejskie, które będzie członkiem Unii Europejskiej. Ale z tak potężną obroną, jaką ma państwo Izrael" - mówił Zełenski w czwartek.

Dodał, że już teraz wielu Ukraińców wie, jak walczyć z wrogiem, a w przyszłości "metody angażowania możliwie największej liczby obywateli w obronę państwa" tylko się polepszą.

Rozmowa z izraelskimi studentami była szczera i otwarta - ocenił Zełenski we wpisie na Facebooku zawierającym film ze spotkania (https://tinyurl.com/2s3ss2kb). Nasze kraje są sobie bliskie, Izraelczycy rozumieją ukraińskie potrzeby - napisał.

"Jesteśmy wdzięczni za wszystkie słowa wsparcia. Ale życzylibyśmy sobie więcej pomocy ze strony władz Izraela" - zaznaczył ukraiński prezydent. "Sankcje. Tu nie chodzi tylko o pieniądze, nie chodzi tylko o biznes, chodzi o wartości i powszechne bezpieczeństwo. Japonia wsparła sankcje, to samo zrobiła Australia, USA i kraje europejskie. Niestety nie widzieliśmy, by do sankcji przyłączył się Izrael" - uzupełnił.