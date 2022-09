Prezydent Zełenski: do pewnych miejscowości wraca ukraińska flaga

Mamy dobre wieści z obwodu charkowskiego na północnym wschodzie Ukrainy; do pewnych miejscowości wraca ukraińska flaga - powiedział w środę prezydent Wołodymyr Zełenski. Nie ujawnił nazw odzyskanych miejsc.

"W tym tygodniu mamy dobre wieści z obwodu charkowskiego. (...) Myślę, że każdy obywatel jest dumny z naszych wojskowych" - powiedział Zełenski na opublikowanym wieczorem nagraniu.(https://t.me/V_Zelenskiy_official/3169)

"To jeszcze nie czas, by nazywać te czy inne miejscowości, do których wraca ukraińska flaga"; jednak to czas podziękować walczącym tam formacjom za odwagę i bohaterstwo podczas wykonywania zadań bojowych - kontynuował.

Podziękował też wojskowym za "niezwykle udane trafienia w okolice koncentracji okupantów na południu" Ukrainy i za konsekwentne przesuwanie naprzód ukraińskich pozycji.

"Każdy sukces naszych wojskowych na tym czy innym kierunku zmienia na korzyść Ukrainy ogólną sytuacje na całym froncie. Im trudniej jest okupantom, im więcej mają strat, tym lepsze będą pozycje naszych obrońców w Donbasie, silniejsza będzie obrona Zaporoża i Mikołajowa, miast obwodu dniepropietrowskiego, tym szybciej będziemy mogli wyzwolić tereny nad Morzem Azowskim i całe południe" - zaznaczył szef państwa.

Prezydent poinformował też, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy zatwierdziła nałożenie sankcji na 606 osób fizycznych z władz Rosji. "Wszyscy oni są odpowiedzialni za wojnę, za terror wobec naszych ludzi. Nikt z nich nie uniknie odpowiedzialności" - zapowiedział Zełenski.

