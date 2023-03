Prezydent Zełenski na Szczycie dla Demokracji: musimy pozbyć się iluzji, że kompromis ze złem coś nam da

Musimy pozbyć się iluzji, że kompromis ze złem coś nam da; wrogowie wolności muszą przegrać - powiedział w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas zorganizowanego przez władze USA wirtualnego Szczytu dla Demokracji. Wezwał przy tym do zwiększenia presji na Rosję i pomocy Ukrainie.

"Demokracje muszą nauczyć się być bezkompromisowe (...). Musimy pozbyć się iluzji, że kompromis ze złem może coś dać wolności. Wrogowie demokracji muszą przegrać. I tylko to może być podstawą dla bezpieczeństwa dla demokracji" - oświadczył Zełenski podczas panelu m.in. z udziałem prezydenta USA Joe Bidena.

Jak zaznaczył, mimo że Ukraina jest obecnie ofiarą napaści ze strony Rosji, to Kreml od dawna prowadzi wojnę ze wszystkimi wolnymi krajami "poprzez dezinformację, ingerencję w wybory, szpiegostwo, korupcję, eksport cyberprzestępczości, czy próbując wywołać kryzys energetyczny, który uderzy w ludzi szalonymi rachunkami za prąd czy gaz".

Zełenski uznał, że Ukraina może być przykładem dla świata, jak walczyć o demokrację i zachować przy tym swobody nawet podczas wojny. Wezwał też uczestników szczytu do zwiększenia sankcji przeciwko Rosji oraz do przyspieszenia pomocy wojskowej dla jego kraju.

"Kiedy nasi żołnierze w Bachmucie odpierają ataki, nie mogą czekać tygodniami, zanim odpowiedzą ogniem na spadające na nich pociski artyleryjskie" - mówił Zełenski. "Z jakiegoś powodu sankcje przeciwko Rosji są dużo wolniejsze, niż rosyjska agresja" - dodał.

Prezydent wezwał też do zamrożenia i przeznaczenia na odbudowę Ukrainy nie tylko środków państwowych Rosji, ale też rosyjskich oligarchów, którzy "sprzedali swoje milczenie za zwiększenie swojego bogactwa". "Oni muszą mieć motywację, by działać w obronie wolności i by zakończyć tę agresję terrorystycznej grupy Kremla" - oznajmił Zełenski.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński