Prezydent Zełenski: odbudowa Ukrainy po wojnie to zadanie całego demokratycznego świata (aktualizacja)

Odbudowa Ukrainy po wojnie to nie lokalny projekt, lecz wspólne zadanie całego demokratycznego świata - oświadczył w poniedziałek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski podczas konferencji w Lugano.

W poniedziałek w Lugano w Szwajcarii rozpoczęła się dwudniowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Prezydent Zełenski, który połączył się z uczestnikami wydarzenia przez łącze wideo, ocenił, że konferencja i jej rezultaty mogą stać się "pierwszym dużym krokiem ku historycznemu zwycięstwu demokratycznego świata".

Ocenił, że rosyjska agresja to nie tylko próba zniszczenia ukraińskiego państwa, lecz "światopoglądowa konfrontacja". "Antydemokratyczny i antyeuropejski system zbudowany w Rosji próbuje pokazać, że rzekomo jest silniejszy niż my wszyscy. I Ukraina, i Europa, i demokratyczny świat" - uważa prezydent.

Szef ukraińskiego państwa powiedział, że Rosja, prowadząc wojnę przeciwko Ukrainie, próbuje pokazać, że Europa rzekomo jest słaba i nie jest w stanie bronić swoich wartości.

Według niego "wszystkie spowodowane przez Rosję kryzysy - inflacyjny, żywnościowy, energetyczny i migracyjny (...) to właśnie światopoglądowa, ideologiczna próba".

Rosja poprzez agresję zbrojną chce pokazać, że podlega jej nie tylko terytorium, ale życie jako takie i że może decydować za innych o tym, czy w ogóle mają je przed sobą - kontynuował.

W ocenie prezydenta odbudowa Ukrainy po wojnie nie jest projektem lokalnym, lecz wspólnym zadaniem całego demokratycznego świata.

"Ta wojna nie jest po prostu nasza, nie jest po prostu lokalna, gdzieś na wschodzie Europy. To napaść Rosji na wszystko, co jest dla nas wartością. Dlatego też odbudowa Ukrainy to nie jest lokalny projekt, projekt jednego narodu, lecz wspólne zadanie całego demokratycznego świata, wszystkich krajów, które mogą o sobie powiedzieć, że są cywilizowane" - oznajmił szef ukraińskiego państwa.