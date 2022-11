Prezydent Zełenski rozgoryczony neutralną postawą Izraela wobec wojny w Ukrainie

Podczas godzinnego wywiadu, przeprowadzonego w bunkrze w Kijowie, ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski nie ukrywał swojego rozczarowania Izraelem za to, że nie zajął wyraźnego stanowiska na korzyść Ukrainy wobec rosyjskiej inwazji.

Prezydent Zełenski apeluje, żeby Izrael wybrał stronę w konflikcie na Ukrainie.

Ukraiński prezydent rozmawiał z trzema premierami Izraela w sprawie dostarczenia Ukrainie Żelaznej Kopuły.

"Nie mogę tego zrozumieć. Jak naród żydowski, a ja jestem Żydem, moja rodzina przeszła przez straszną tragedię w Holokauście, i nie rozumiem, jak Izrael może stać z boku i patrzeć z zewnątrz, jak w tym roku pojawiła się kolejna fala nazizmu. Może inne kraje mogą to robić - ale jak wy możecie to robić? Nie rozumiem tego" - powiedział prezydent w wywiadzie, który został wyemitowany w poniedziałek wieczorem w izraelskiej telewizji.

Prezydent przyznał jednocześnie, że w ostatnich dniach zaczyna być odczuwalna zmiana w nastawieniu Izraela, być może dlatego, że zdecydowano się przekazać ukraińskiej armii systemy łączności wojskowej, o które proszono już dawno temu.

Wiadomość o izraelskich dostawach sprzętu podał w poniedziałek wieczorem portal "The Jerusalem Post".

Ukraiński prezydent w rozmowie z dziennikarzami programu "Uvda" powiedział, że Ukraina zwróciła się do Izraela o systemy łączności już wiele miesięcy temu, jeszcze przed zwróceniem się o systemy obrony powietrznej. Zełenski przypomniał też, ze wielokrotnie poruszał sprawę Żelaznej Kopuły.

"Rozmawiałem o Żelaznej Kopule z trzema premierami i były to różne okresy wojny. Jeszcze przed inwazją zwróciliśmy się do Netanjahu o Żelazną Kopułę. Sytuacja dla nas nie była tak skomplikowana, bo inwazja jeszcze się nie zaczęła" - dodał.

Ukraiński rząd naciska na Izrael, aby zapewnić dalsze wsparcie dla Ukrainy w obliczu trwającej inwazji Rosji, chociaż izraelscy oficjele wykazywali niezdecydowanie, aby zaangażować się w więcej niż tylko w pomoc humanitarną, pisze "The Jerusalem Post".

Zełenski stwierdził, że niechęć Izraela do udzielenia Ukrainie pomocy obronnej nie dotyczyła bezpieczeństwa narodowego, a chodziło "o stosunek do Putina, do jego polityki, i może oni się boją, ktoś się boi, zwłaszcza Putina".

Ukraiński prezydent odniósł się również do wcześniejszych wysiłków podejmowanych w tym roku przez ówczesnego premiera Naftalego Bennetta mających na celu mediację między Rosją a Ukrainą, mówiąc: "Rosjanie nie potrzebują mediatora, chcą tylko kogoś, kto będzie opóźniał sprawy. W Bennettcie widzieli taką osobę. Wykorzystali go. Chciał zatrzymać wojnę, ale nie mógł".

Ukraina walczy nie tylko z Rosją ale również z wspierającym ją Iranem

Odnosząc się do pogłębionej współpracy między Rosją a Iranem, który wyposaża rosyjską armię w precyzyjną amunicję, taką jak rakiety i drony, które są wykorzystywane do ataków na cele cywilne na terenie całej Ukrainy, prezydent powiedział: "walczymy z Iranem każdego dnia, z irańską bronią, codziennie przez ostatni miesiąc".

Zełenski podkreślił, że Izrael musi "wybrać stronę" w konflikcie. Prezydent przypomniał kraje europejskie, które milczały podczas II wojny światowej i powiedział, że Izrael powinien unikać podobieństw do tych państw.

Na pytanie, jaki byłby jego wybór, między kompromisem a wciągnięciem świata w wojnę atomową Zełenski odpowiedział: "nie idę na kompromis z terrorystami".