Prezydent Zełenski: rozmowy z Rosją muszą trwać

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w piątek po rozmowie telefonicznej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem , że intensywne negocjacje międzynarodowe zmniejszają „szansę eskalacji” w konflikcie Kijowa z Rosją.

"Dopóki warunki sprzyjają, musimy się spotykać i rozmawiać" - napisał Wołodymyr Zełenski w tweecie po rozmowie telefonicznej z Emanuelem Macronem, który poinformował go w piątek wieczorem o przebiegu swojej rozmowy z Władimirem Putinem.

Rozmowa Emmanuela Macrona i Władimira Putina odbyła się w piątek i trwała ponad godzinę. Prezydenci omawiali kwestię udzielenia Rosji długoterminowych i prawnie obowiązujących gwarancji bezpieczeństwa.

Zachód "nie wziął pod uwagę rosyjskich obaw dotyczących bezpieczeństwa" - skarżył się Putin Macronowi - podaje agencja AFP.

"Odpowiedzi Stanów Zjednoczonych i NATO nie uwzględniały fundamentalnych obaw Rosji. Zignorowano kluczową kwestię, a mianowicie, jak Stany Zjednoczone i ich sojusznicy zamierzają (…) realizować zasadę, że nikt nie powinien wzmacniać swojego bezpieczeństwa kosztem innych państw" - poinformował Kreml w komunikacie prasowym.

Według Kremla Rosja "określi swoją przyszłą reakcję" po dokładnym przestudiowaniu reakcji swoich rywali.

Źródła w Pałacu Elizejskim mówią, że piątkowa "rozmowa Putin-Macron była trudna". Prezydent Francji nalegał na gwarancje bezpieczeństwa i integralności granic Ukrainy.

Rosja warunkuje deeskalację sytuacji wokół Ukrainy powrotem do końca polityki rozszerzenia Sojuszu Atlantyckiego, w szczególności na Ukrainę, żąda też powrotu do rozmieszczenia zachodnich wojsk na granicach z 1997 r., czyli do stanu sprzed rozszerzenia Sojuszu między innymi o Polskę.

Stany Zjednoczone i NATO formalnie odrzuciły te żądania w środę, proponując negocjacje w sprawie wzajemnych ograniczeń rozmieszczenia rakiet krótkiego i średniego zasięgu, a także ćwiczeń wojskowych w pobliżu przeciwnego obozu.

Putin podkreślił w rozmowie z Macronem, że Rosja chce kontynuować prace nad rozwiązaniem konfliktu we wschodniej Ukrainie - podaje AFP.

Przywódcy zgodzili się, aby kontynuować dialog. Putin nalegał na dotychczasowy format rozmów, który łączy Moskwę, Kijów, Berlin i Paryż - podaje AFP. Takie spotkanie w formacie normandzkim przywódców politycznych odbyło się w Paryżu 26 stycznia. Kolejne zaplanowano w lutym w Berlinie.

