Prezydent Zełenski w Radzie Europejskiej: dziękuję za wspieranie naszego kraju i naszych aspiracji

Dziękuję za wspieranie naszego kraju i naszych aspiracji - powiedział w czwartek w Brukseli prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który był gościem unijnych przywódców zgromadzonych na szczycie Rady Europejskiej.

"Naszą aspiracją jest życie w zjednoczonej, wolnej Europie" - podkreślił Zełenski.

"Wszyscy bronimy Europy przez reżimem, który chce zniszczyć jej wolność. (...) Nie traktujemy Europy jako terytorium z zasobami, tak jak czyni to Rosja. Dla nas to europejski dom. Rosja próbuje przejmować kontrolę nad terytorium, by eksploatować zasoby i narody" - dodał.

Przekonywał, że Rosja ma szeroki wachlarz środków, za pomocą których próbuje wywierać wpływ na inne państwa - od brudnych pieniędzy po cyberataki.

"Nie ogranicza się tylko do krajów bałtyckich i Polski. Widzieliśmy to na Bałkanach i będziemy widzieć w innych regionach, jeśli tylko Rosja tego zechce. Dlatego potrzebujemy szybkich decyzji" - ostrzegł ukraiński przywódca.