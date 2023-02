Prezydent Zełenski w Radzie Europejskiej: w ciągu mijającego roku, od początku agresji, Europa stała się silniejsza

W ciągu mijającego roku, od początku agresji, Europa stała się silniejsza - powiedział w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Brukseli przemawiając do unijnych przywódców zgromadzonych na szczycie Rady Europejskiej.

"W tym momencie nasza wolność, nasza jedność wymaga dodatkowego składnika: bezpieczeństwa. Bez niego reszta jest zbyt krucha. Jeśli osiągniemy to bezpieczeństwo w Europie i je zagwarantujemy, to obiecuję wam, wasze imiona zapiszą się w historii Europy" - podkreślił Zełenski.

"Jestem wam wszystkim wdzięczny za wszystko co zrobiliście w ciągu tego strasznego roku. W ciągu mijającego roku, od początku agresji, Europa stała się silniejsza. Dzięki waszym osobistym decyzjom. Dziękuję wam, że rozumiecie, że Europa nie powinna mieć szarych stref. Że nasz cały kontynent powinien być otwarty dla europejskiego przeznaczenia. Nie powinien być destabilizowany. Jedność Europy to fundamentalna droga do bezpieczeństwa. Wolna Europa jest niemożliwa bez wolnej Ukrainy. Dziękuję za przyznanie mojemu krajowi statusu państwa kandydującego" - zadeklarował prezydent Ukrainy.