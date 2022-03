Prezydent Zełenski: w ukraińskiej niewoli jest około tysiąca rosyjskich żołnierzy

W ukraińskiej niewoli znalazło się dotychczas około tysiąca rosyjskich żołnierzy - taką informację przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w środę podczas rozmowy z prokuratorem Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze Karimem Khanem.

"Wszyscy rozumieją, co się dzieje. Są ludzie, jest już do tysiąca jeńców, są świadkowie, są dowody wideo, jest wszystko" - mówił Zełenski, cytowany przez agencję Ukrinform. Podkreślił, że "wszyscy przestępcy, którzy sprowadzili cierpienia na Ukrainę i pozbawiali życia ludzi, muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności".

Prokurator MTK postanowił wszcząć śledztwo w sprawie popełnianych przez Rosję zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości na Ukrainie.