Prezydent Zełenski: wierzę, że nasze zjednoczenie w walce przeciwko Rosji będzie tylko silniejsze

Wierzę, że nasze zjednoczenie w walce przeciwko Rosji będzie tylko silniejsze z każdym kolejnym spotkaniem grupy do spraw wsparcia obronnego Ukrainy w Ramstein - oświadczył w piątek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

"Jestem wam wdzięczny za naszą jedność, za ten dialog i format współpracy. Ich rezultaty widzimy na polu bitwy na Ukrainie" - powiedział ukraiński przywódca, zwracając się do sojuszników zgromadzonych w amerykańskiej bazie wojskowej w Niemczech, których nazwał "koalicją tworzących zwycięstwo".

Zełenski podkreślił, że należy jak najszybciej i jak najmocniej przeciwstawić się rosyjskiej agresji, ponieważ "terror nie pozwala na dyskusje".

"Jestem przekonany, że nie chcecie pozwolić na taki porządek światowy, w którym rządzić będzie nienawiść. Wasi rodzice nie chcieliby takiego świata dla was, wy nie chcielibyście takiego świata dla swoich dzieci. Ale to jest właśnie porządek światowy, jakiego pragnie Rosja, dla każdego z nas, nie tylko dla Ukrainy, ale dla całego świata. Rosja pragnie mocy do niszczenia narodów" - stwierdził prezydent Zełenski.

Jesteście silnymi ludźmi z potężnych krajów i znam waszą odwagę - powiedział ukraiński przywódca. - Zagwarantowanie Ukrainie broni, która zmiażdży terror jest w waszej mocy.

W położonej w Niemczech amerykańskiej bazie w Ramstein, pod przewodnictwem ministra obrony USA Lloyda Austina, trwa w piątek kolejne spotkanie grupy kontaktowej ds. wsparcia obronnego Ukrainy w gronie 50 państw.