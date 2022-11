Priorytety USA: środki dla Ukrainy, budżet i uniknięcie strajku kolei

Przegłosowanie kolejnego pakietu pomocy dla Ukrainy, budżetu i uniknięcie strajku kolejarzy powinny być priorytetami Kongresu przed świętami Bożego Narodzenia - powiedział we wtorek prezydent USA Joe Biden podczas spotkania z przywódcami obu partii w Kongresie.

"Mam nadzieję, że będziemy pracować razem, by zapewnić finanse dla państwa, (walki z Covid) i wojny na Ukrainie" - powiedział Biden rozpoczynając spotkanie z liderami obu partii w Senacie i Izbie Reprezentantów.

Jak dodał, Kongres musi zająć się też uchwaleniem prawa pozwalającego na uniknięcie strajku kolejarzy, który może sparaliżować gospodarkę tuż przed świętami. To konsekwencja odrzucenia w głosowaniu przez członków największych związków porozumienia zawartego przy mediacji Białego Domu między przedstawicielami związków i szefami firm.

"To nie jest łatwa decyzja, ale Kongres musi działać, by tego uniknąć. Gospodarka jest zagrożona" - powiedział Biden. Jak powiedziała po spotkaniu spiker Izby Reprezentantów, wszyscy uczestnicy spotkania - lider Demokratów w Senacie Chuck Schumer, oraz przywódcy Republikanów w Senacie i Izbie Mitch McConnell i Kevin McCarthy - zgodzili się, by w najbliższych dniach przegłosować potrzebną ustawę wymuszającą przyjęcie wynegocjowanego kontraktu.

Prezydent wezwał też parlamentarzystów, by jeszcze przed rozpoczęciem prac nowego Kongresu 3 stycznia - większość w Izbie będą mieć wtedy Republikanie - przegłosować nowy budżet oraz warty 37 mld dolarów pakiet środków pomocy dla Ukrainy. Przeciwko temu drugiemu opowiada się część Republikanów oraz wpływowe konserwatywne ośrodki. Budżet lub prowizorium budżetowe musi zostać przegłosowany przed 16 grudnia, by uniknąć przerwy w działalności większości państwowych instytucji.