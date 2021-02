Producent rosyjskiej szczepionki na Covid-19 może mieć problem z unijnym kontraktem

Komisja Europejska dała do zrozumienia, że producent rosyjskiej szczepionki na Covid-19 Sputnik V może mieć problem z zawarciem ewentualnego kontraktu na dostawy do UE. Jednym z kryteriów w dotychczasowych umowach było posiadanie fabryk na terytorium Wspólnoty.

"Każdy kontrakt, który Komisja podpisuje z firmami zawiera listę fabryk, które są zaangażowane do produkcji szczepionki. Wszystkie te fabryki biorą udział w produkcji szczepionki. Są one na terenie Unii. (...). Jednym z kryteriów (kontraktu) jest to, że firma musi mieć moce produkcyjne na terytorium UE" - powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej w Brukseli Stefan De Keersmaecker, rzecznik KE ds. zdrowia.

Dodał, że uzasadnieniem takiego wymogu jest możliwość rozpoczęcia szybkich dostaw po otrzymaniu pozytywnej opinii od Europejskiej Agencji Leków (EMA) i zgody rynkowej KE. "Celem jest zapewnienie, by dostawy zaczęły się bardzo szybko. Właściwie w dniu, w którym szczepionka dostaje zielone światło" - wyjaśnił De Keersmaecker.

Procedura taka dotyczy jednak tylko tych firm, z którymi KE negocjuje w imieniu wszystkich krajów Wspólnoty.

Państwa członkowskie UE mogą też na własną rękę negocjować z producentami szczepionek przeciwko Covid-19, których nie obejmuje wspólne portfolio. Korzystając właśnie z tej opcji, kontrakt z rosyjskim producentem zawarły Węgry.

Jak poinformowała tydzień temu dyrektor EMA Emer Cooke przedsiębiorstwo, które wytwarza Sputnik V nie złożyło wniosku o dopuszczenie do unijnego rynku. "Jesteśmy na etapie doradztwa naukowego" - wyjaśniła.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz