Producent Wyborowej po ostrej krytyce definitywnie wycofuje się z Rosji

Francuska grupa produkcji i dystrybucji alkoholi Pernod Ricard w opublikowanym komunikacie giełdowym przekazała, że definitywnie wycofuje się ze swojej aktywności w Rosji. Od końca kwietnia tego roku wstrzymano eksport wszystkich produktów.

Grupa Pernod Ricard kilka dni temu została ostro skrytykowana za podjęcie decyzji o wznowieniu eksportu do Rosji wódki Absolut. W wyniku presji ze strony szwedzkich parlamentarzystów podjęto decyzją o wstrzymaniu sprzedaży. Teraz zaś ogłoszono, że definitywnie zaprzestano działalności w Rosji.

- Pernod Ricard potwierdza, że z końcem kwietnia 2023 roku wstrzymał wszelki eksport swoich międzynarodowych marek do Rosji. Zaprzestaniemy również sprzedaży naszego portfolio alkoholi, co powinno spowodować, że ciągu kilku miesięcy znikną one z półek sklepowych i lokali gastronomicznych - czytamy w komunikacie spółki.

Zgodnie z deklaracjami spółki podstawowym celem prowadzenia sprzedaży alkoholi w Rosji było utrzymanie miejsc pracy, stąd decyzja o minimalnej aktywności w tym kraju po rozpoczęciu agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę.

Zaprzestanie aktywności w Rosji spowoduje zwolnienie około 300 pracowników w lokalnej spółce dystrybucyjnej. Rynek rosyjski przynosił około 3 procent obrotu dzięki sprzedaży czystych wódek, whisky i koniaków. Spółka nie produkowała w Rosji żadnego alkoholu.

Pernod Ricard w ramach prywatyzacji w 2001 roku nabył pakiet większościowy Polmosu Poznań, który był właścicielem marki Wyborowa. Obecnie do grupy należą także inne marki między innymi: Luksusowa, Ostoya, Pan Tadeusz i Siwucha.