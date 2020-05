Produkcja wraca do domu. To koniec handlu jaki znamy

Międzynarodowa wymiana handlowa zmieni swój kształt, a pandemia Covid-19 jest katalizatorem zmian. Zmienią się także szlaki logistyczne - to wniosek z debaty po patronatem WNP.PL, która odbyła się zdalnie w poniedziałek jako prolog do konferencji EEC Online. Wzięli w niej udział Ryszard Kulczyk (Izrael), Marcelo Lélis (Brazylia), Stanisław Raźniewski (Gruzja), Mariusz Tomaka (USA), Andrzej Wójcik (Francja) i Filip Ziołek (Hongkong); przedstawiciele izb handlowych zrzeszonych w PolChambers, na co dzień zajmujący się sprawami eksportu i importu. Niżej wideozapis naszej debaty.