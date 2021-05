Prof. Krasnodębski: Fundusz Odbudowy jest szansą dla polskiej gospodarki

Fundusz Odbudowy jest szansą dla Polski na zbudowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki pod warunkiem, że te środki zostaną dobrze zainwestowane - mówi w rozmowie z PAP prof. Zdzisław Krasnodębski (PiS).

"Wszystko zależy od tego, jak będziemy w stanie te środki wykorzystać. Jeżeli wykorzystamy je do tego, żeby rzeczywiście naszą gospodarkę na nowo uruchomić na pełnych obrotach, a po drugie ją zmodernizować, aby stała się bardziej konkurencyjna, to będzie to oczywiście skutek pozytywny. To wzmocni naszą pozycję w UE. Jednocześnie musimy pilnować, aby fundusz nie był krokiem w stronę powstania "superpaństwa". Musimy pilnować, aby nie prowadziło to do umniejszania podmiotowości krajów w UE" - powiedział.

Dodał, że liczy na to, iż Fundusz wzmocni pozycję Polski w UE. "Bardziej obawiałbym się, czy niektóre kraje unijnego południa będą w stanie absorbować te środki w sposób efektywny" - wskazał.

"Ratyfikacja decyzji dot. zasobów własnych budżetu UE przez 27 państw pokazała, że doceniają one wagę integracji europejskiej. Zgodziły się na plan odbudowy, który jak wiadomo jest też planem transformacji gospodarki w kierunku jej cyfryzacji i niskiej emisyjności" - powiedział Krasnodębski.

Prezydent Andrzej Duda ratyfikował w poniedziałek decyzję unijnych liderów dotyczącą zwiększenia zasobów własnych w budżecie UE. To kolejny krok, po podpisaniu ustawy ratyfikacyjnej, pozwalający na uruchomienie środków z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy.

Decyzja dotycząca zwiększenia zasobów własnych to efekt ubiegłorocznego szczytu UE, podczas którego 27 krajów członkowskim zawarło bezprecedensowe porozumienie, by utworzyć poza standardowymi Wieloletnimi Ramami Finansowymi specjalny instrument naprawczy po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa nazywany potocznie Funduszem Odbudowy. Aby jednak Fundusz Odbudowy został uruchomiony, podobnie jak środki z wieloletniego budżetu na lata 2021-2027, wszystkie 27 państw unijnych musiało ratyfikować decyzję o nowych zasobach własnych.

Polska z unijnego budżetu na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł w ciągu kilku lat, z czego ok 520 mld zł stanowić będą środki z wieloletniego budżetu, a ok. 250 mld zł z Funduszu Odbudowy. Podstawą do wypłaty środków z Funduszu Odbudowy jest Krajowy Plan Odbudowy, który został przez polski rząd wysłany do Komisji Europejskiej 3 maja.

Z Brukseli Łukasz Osiński