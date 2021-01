Prof. Lewicki o zamieszkach w Waszyngtonie: to nie jest zamach stanu, to są rozruchy

To nie jest zamach stanu, to nie jest rewolta, to nie jest powstanie, to są rozruchy - mówi PAP amerykanista, prof. UKSW Zbigniew Lewicki, odnosząc się do zamieszek w Waszyngtonie. Dodaje, że ważniejsze od środowych wystąpień są trwałe podziały w amerykańskim społeczeństwie.

"To nie jest nagłe, to narastało przynajmniej od momentu wyborów, było obecne także wcześniej, ale nabrało siły od momentu wyborów, od chwili, kiedy prezydent Donald Trump bardzo wyraźnie i wielokrotnie zaczął mówić o ukradzionych wyborach, o fałszerstwach wyborczych. To nie były informacje prawdziwe, ale do bardzo wielu osób przemówiły" - twierdzi prof. Lewicki. "Te osoby po prostu nie są w stanie uwierzyć, że ich +bożyszcze+ prezydent Trump przegrał te wybory" - mówi amerykanista. Zdaniem eksperta wcześniejsze wystąpienia prezydenta Trumpa miały charakter "wojowniczy", ale nie nawoływały do rozruchów.

Prof. Lewicki spodziewa się, że będzie dochodziło do kolejnych zamieszek. "Przede wszystkim to nie był tylko Waszyngton. Mniejsze - ale jednak - rozruchy były w Chicago czy w Nowym Jorku, i to może jeszcze jakiś czas potrwać. To będzie zapewne wygasać, ponieważ ludzie, którzy są oburzeni rzekomą kradzieżą wyborów, to jednak nie jest ten sam tłum, który kilka miesięcy temu dokonywał rozbojów w ramach obrony praw czarnych Amerykanów. To jest inny rodzaj buntowników" - twierdzi.

Amerykanista uważa, że demonstracje przeciwko Joe Bidenowi czy Partii Demokratycznej mogą wymusić przeprowadzenie inauguracji nie na wolnym powietrzu. "Zaprzysiężenie nie musi nastąpić na schodach Kapitolu. Ze względu na to, co się wydarzyło, oraz na pandemię, można sądzić, że Biden złoży przysięgę w bardziej kameralnym otoczeniu. Będą się odbywały jakieś demonstracje i policja będzie lepiej przygotowana (niż w środę - PAP). To będzie smutny widok, kiedy Kapitol, bo zapewne tam się odbędzie cała uroczystość, będzie otoczony kordonami służb porządkowych, ale taka jest w tej chwili konieczność" - mówi prof. Lewicki.

Ekspert ocenia, że dużo ważniejszy od samych środowych wystąpień jest fakt niezwykle głębokich podziałów w społeczeństwie amerykańskim, z którym "wcześniej nie mieliśmy do czynienia". Jego zdaniem są to "trwałe podziały. "Podziały, które nie znikają wraz z ogłoszeniem wyników wyborów, jak to bywało dawniej. Podziały, które będą podsycane zapewne przez takie czy inne wystąpienia samego Donalda Trumpa z chwilą, kiedy już opuści Biały Dom" - przewiduje prof. Lewicki i dodaje, że spodziewa się, iż Trump będzie nadal komunikował się ze swoimi zwolennikami - jeżeli nie za pomocą Facebooka czy Twittera, to poprzez kanały na YouTube lub własną sieć telewizyjną. "Znajdzie sposób, żeby umacniać swoich zwolenników w wierze, tyle tylko, że ta wiara potrafi przybierać taki właśnie kształt" - mówi.

Pytany o to, jak nazwać sytuację w Waszyngtonie, prof. Lewicki odpowiada, że "to nie jest zamach stanu, to nie jest rewolta, to nie jest powstanie, to są rozruchy". "Oczywiście, w Waszyngtonie było kilkadziesiąt tysięcy osób na demonstracji, ale pod samym Kapitolem ta grupa była znacznie mniejsza, to było kilkaset osób. Jeszcze mniej wtargnęło do budynku. Niezadowolonych jest bardzo dużo, ale osób, które chcą swoje niezadowolenie przekazywać w formie przemocy - dużo, dużo mniej" - podkreśla amerykanista.