Prof. Lewicki: osiągnięcia Trumpa są niewątpliwe; charyzma Bidena ograniczona

Osiągnięcia Donalda Trumpa są "niewątpliwe", a prezydentura była udana, jeżeli pominąć jego osobowość i zamieszki w Waszyngtonie - powiedział PAP amerykanista, prof. UKSW Zbigniew Lewicki. Profesor dodaje, że Joe Biden ma "bardzo ograniczoną charyzmę" i wątpi, że będzie w stanie pogodzić Amerykanów.

"Prezydentura Donalda Trumpa była prezydenturą bardzo udaną, jeżeli pominąć dwie kwestie: jego osobowość, która drażniła bardzo wiele osób, oraz ostatnie wydarzenia (zamieszki w Waszyngtonie - PAP), w których nie zachował się tak, jak prezydentowi przystoi. Nawoływał do nieposłuszeństwa, może nie bezpośrednio, ale w bardzo wyraźny sposób i to z pewnością zostanie zapamiętane mu negatywnie" - powiedział prof. Lewicki.

Amerykanista podkreślił, że osiągnięcia Trumpa "również są niewątpliwe". "W polityce zagranicznej uzyskał bardzo wiele, by wymienić chociażby na końcu jego kadencji wpływ na zawarcie porozumień pokojowych na Bliskim Wschodzie, a przedtem uzyskanie zwiększenia udziału państw europejskich w pokrywaniu kosztów NATO. Jemu zawdzięczamy oczywiście wstrzymanie budowy Nord Stream 2 i jeszcze cały szereg innych podobnych osiągnięć, chociażby wycofanie się z niemądrego porozumienia z Iranem, które to pozwalało Iranowi przygotować się do momentu, w którym będzie już mógł legalnie produkować i posiadać broń jądrową" - stwierdził.

Wśród osiągnięć w polityce wewnętrznej prof. Lewicki wymienił reformę podatków, która była korzystna dla ogromnej większości obywateli, skuteczne powstrzymanie nielegalnej imigracji i bardzo dobry stan gospodarki, "przynajmniej do momentu wybuchu pandemii". "I to wszystko zasługiwałoby na uznanie, na drugą kadencję. Jego szanse obniżył jego charakter, który w bardzo dużym stopniu zniechęcił wyborców" - ocenił ekspert.

Pytany o to, czy prezydent elekt Joe Biden będzie w stanie pogodzić amerykańskie społeczeństwo, prof. Lewicki odpowiedział, że "nie widzi na to większych możliwości". "To jest w tej chwili bardzo, bardzo głęboki podział i potrzeba kogoś wybitnego, przywódcy o dużej charyzmie, uznawanego przez ogromną większość wyborców, którzy by go posłuchali i symbolicznie podali sobie ręce. Biden jest politykiem gabinetowym, ma bardzo ograniczoną charyzmę, nie przemawia na pewno do swoich przeciwników, a i do wyborców nie do końca" - stwierdził amerykanista. "Więc nie sądzę, by on był w stanie pogodzić Amerykanów po latach bardzo poważnych różnic" - podsumował.