Prognoza pogody na 10 i 11 lipca

Jak informuje IMGW, środkowa oraz częściowo południowa Europa znajduje się w zasięgu niżów z układami frontów atmosferycznych. Nad pozostałym obszarem kontynentu dominują słabe wyże. Polska jest w zasięgu zatoki niżu znad Bałtyku, w strefie pofalowanego chłodnego frontu atmosferycznego, wolno przemieszczającego się na wschód. Nad zachodnią połowę kraju napływa chłodniejsze i wilgotne powietrze polarne morskie, wschodnia część kraju pozostaje jeszcze w parnym powietrzu zwrotnikowym, które po południu przemieści się poza granice kraju.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie się wahać.

W sobotę na południowym zachodzie pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, na wschodzie i w Karpatach burze oraz możliwy grad. Prognozowana suma opadów podczas burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 21 st.C w kotlinach górskich i nad samym morzem, około 24 st.Cw centrum, do 28 st.C na krańcach wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W nocy pogodnie, jedynie początkowo na wschodzie kraju okresami zachmurzenie duże i tam zanikające przelotne opady deszczu lub burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura minimalna od 13 st.C na południowym zachodzie i Podhalu do 19 st.C na Zamojszczyźnie; chłodniej w kotlinach sudeckich do 11 st.C. Wiatr słaby, na wschodzie północny, na zachodzie południowo-wschodni. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h.

W niedzielę w centrum i na północy kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze po południu miejscami wzrastające do dużego i przelotne opady deszczu lub burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 24 st.C na Wybrzeżu Wschodnim i Podhalu do 29 st.C na krańcach wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W sobotę w Warszawie, zachmurzenie na ogół umiarkowane, okresami duże. Niewielka możliwość słabych przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna 25 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami małe. Temperatura minimalna 17 st.C. Wiatr słaby, z kierunków północnych.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura maksymalna 28 st.C. Wiatr słaby, z kierunków zmieniających się.