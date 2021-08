Prognoza pogody na 14 i 15 sierpnia

Jak podaje IMGW, Europa południowa będzie w zasięgu słabego wyżu, na północy zaznaczać się będą niże. Polska będzie w zasięgu zatoki związanej z niżem przemieszczającym się z rejonu Szkocji nad środkową Skandynawię. Od północnego zachodu w głąb kraju będzie wędrował chłodny front atmosferyczny. Za frontem napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie, na południu pozostanie cieplejsze powietrze, także polarne morskie. Ciśnienie będzie wolno spadać.

Jak podaje IMGW, Europa południowa będzie w zasięgu słabego wyżu, na północy zaznaczać się będą niże. Polska będzie w zasięgu zatoki związanej z niżem przemieszczającym się z rejonu Szkocji nad środkową Skandynawię. Od północnego zachodu w głąb kraju będzie wędrował chłodny front atmosferyczny. Za frontem napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie, na południu pozostanie cieplejsze powietrze, także polarne morskie. Ciśnienie będzie wolno spadać.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie się wahać.

W sobotę na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, na ogół bez opadów, tylko nad morzem i rano na Przedgórzu Sudeckim możliwy przelotny deszcz. W pozostałej części kraju przelotne opady deszczu. Po południu na wschodzie i południu kraju miejscami burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm - 20 mm. Temperatura maksymalna od 22 st. C nad morzem i na Żuławach do 27 st. C w centrum oraz 30 st. C na południu i krańcach wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy na wschodzie, południu i północy przelotne opady deszczu, na wschodzie i południowym wschodzie burze, głównie przed północą. Poza tym pogodnie. Nad ranem w dolinach górskich mgły ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 12 st. C,13 st. C na północnym wschodzie i w dolinach górskich do 18 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni. W czasie burz porywy do 65 km/h.

W niedzielę na wschodzie i krańcach południowych oraz nad morzem zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, na Podkarpaciu, Zamojszczyźnie i w Karpatach burze. W pozostałej części kraju zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 20 st. C, 22 st. C na północy do 26 st. C w centrum i 30 st. C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu wzrastające do dużego.

Przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Temperatura maksymalna 28 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 17 st. C. Wiatr słaby, południowy.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura maksymalna 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.