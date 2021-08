Prognoza pogody na 15 i 16 sierpnia

Jak informuje IMGW, Europa Północna i Centralna będzie w zasięgu niżów z frontami atmosferycznymi. Na południu kontynentu pogodę kształtować będą wyże. Północna Polska pozostanie na skraju niżu znad Skandynawii, zaś pozostały obszar będzie w słabo gradientowym obszarze obniżonego ciśnienia. Z północy na południe kraju przemieszczał się będzie mało aktywny pofalowany front atmosferyczny, związany z niżem nad Skandynawią. Pozostaniemy w powietrzu polarnym morskim, cieplejszym na południu.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane, okresami, szczególnie na wybrzeżu, duże. Na północy i południu przelotne opady deszczu, a w górach i obszarach podgórskich możliwe burze. Temperatura maksymalna na północy kraju od 20 st. C do 25 st. C, na pozostałym obszarze od 26 st. C do 30 st. C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz i na wybrzeżu porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu i zachodzie przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie także burze. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 15 mm. Temperatura minimalna na północnym wschodzie, Pomorzu wschodnim i w kotlinach sudeckich od 13 st. C do 15 st. C, na pozostałym obszarze od 16 st. C do 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, południowy i południowo-wschodni. W górach porywy wiatru do 65 km/h. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, a na południu i wschodzie burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 20 l/mkw., gdzieniegdzie w centrum i na Mazurach do 25 l/mkw. Temperatura maksymalna od 26 st. C do 31 st. C; chłodniej na wybrzeżu, północnym zachodzie i w Kotlinie Jeleniogórskiej od 20 st. C do 25 st. C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h. W Sudetach porywy wiatru do 75 km/h, a w Karpatach do 70 km/h.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura maksymalna 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, nad ranem wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Temperatura minimalna 16 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i południowy.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze. Możliwy grad. Opady deszczu do 20 l/mkw. Temperatura maksymalna 28 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy skręcający na zachodni. W czasie burz porywy do 80 km/h.