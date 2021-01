Prognoza pogody na 16 i 17 stycznia

Jak informuje IMGW, przeważający obszar Europy znajduje się pod wpływem wyżów z centrami nad Portugalią, Francją, Niemcami i Szwecją, jedynie południowy wschód kontynentu, Wyspy Brytyjskie oraz północno-wschodnia Polska są w zasięgu niżów z układami frontów atmosferycznych. Polska jest w zasięgu aktywnego niżu przemieszczającego się znad Mazur nad Lubelszczyznę, w strefie związanego z nim frontu okluzji. Z północy napłynie mroźne arktyczne powietrze.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie rosnąć.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady śniegu. Na północy kraju i terenach podgórskich przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm - 12 cm. Temperatura maksymalna od -9 st.C na północnym wschodzie do -3 st.C w centrum i -1 st.C na krańcach zachodnich oraz 2 st.C na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków północnych i zachodnich. Wysoko w górach porywy do 80 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże z postępującymi od północnego wschodu rozpogodzeniami. Opady śniegu, na krańcach południowych okresami o natężeniu umiarkowanym, stopniowo od północnego wschodu zanikające. Na południu kraju przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm, na Pogórzu Karpackim o 10 cm. Temperatura minimalna od -22 st.C na północnym wschodzie do -16 st.C w centrum i -5 st.C na krańcach zachodnich, nad morzem lokalnie -4 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, w południowej połowie kraju początkowo porywisty, stopniowo słabnący, na ogół z kierunków północnych. Wysoko w górach porywy do 70 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Na zachodzie i południu oraz początkowo na południowym wschodzie słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -14 st.C na północnym wschodzie do -11 st.C w centrum i -4 st.C na krańcach zachodnich. Wiatr na ogół słaby, zmienny.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie na ogół duże i opady śniegu, okresami o umiarkowanym natężeniu. Przyrost pokrywy śnieżnej do 6 cm. Temperatura maksymalna -3 st.C. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni. Wiatr przejściowo może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna -19 st.C. Wiatr słaby, północno-wschodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna -14 st.C. Wiatr słaby, północno-wschodni.