Prognoza pogody na 17 i 18 stycznia

Jak informuje IMGW prawie całą Europę, także Polskę, obejmuje rozległy układ niżowy z głównymi ośrodkami nad Danią i w rejonie Szetlandów. Wschodnie krańce kontynentu są w obszarze podwyższonego ciśnienia. Z zachodu na wschód przemieszcza się przez Polskę strefa frontu okluzji. Z południowego zachodu napływa polarna morska masa powietrza. Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 978 hPa i zacznie rosnąć.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie i południu z rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu, na północnym wschodzie i w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. W Tatrach i Bieszczadach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Temperatura maksymalna od 3 st.C do 6 st.C, w rejonach podgórskich od 0 st.C do 3 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu okresami dość silny i w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h, miejscami powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy i zachodzie. Na północnym zachodzie bez opadów, na pozostałym obszarze postępujące od południa opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na wschodzie przechodzące w deszcz. Na południowym zachodzie przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, w Tatrach o 20 cm. Na południu możliwe opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. Lokalnie na zachodzie i północy mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -4 st.C do 0 st.C, cieplej na wybrzeżu i miejscami na wschodzie, od 0 st.C do 2 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, w południowej połowie kraju porywisty, z kierunków południowych i wschodnich, na zachodzie przejściowo słaby, zmienny. W Karpatach porywy wiatru do 70 km/h, w Karkonoszach do 100 km/h, powodujące zamiecie i zawieje śnieżne.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południowym wschodzie. Na wschodzie i południowym wschodzie przeważnie opady deszczu, na pozostałym obszarze deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Bez opadów jedynie na północnym zachodzie. W pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny po Warmię prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm, w Sudetach o 12 cm. Miejscami w opadach śniegu ograniczenie widzialności do 300 m. Rano na południu możliwe opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. Temperatura maksymalna 0 st.C na zachodzie, około 4 st.C w centrum, do 10 st.C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków zmieniających się. Na Podkarpaciu porywy wiatru do 70 km/h, w Karpatach do 80 km/h, a w Karkonoszach do 100 km/h. Miejscami wiatr będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe też rozpogodzenia. Temperatura maksymalna około 5 st.C. Wiatr słaby, południowy.

W nocy zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, później wzrastające do dużego, aż do wystąpienia opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna około -1 st.C. Na drogach i chodnikach miejscami ślisko. Wiatr początkowo słaby, z kierunków południowych, później także umiarkowany i chwilami porywisty, skręcający na wschodni.

W środę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna około 3 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, z kierunków zmieniających się.