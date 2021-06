Prognoza pogody na 24 i 25 czerwca

Jak informuje IMGW, Europa zachodnia, południowa i wschodnia jest pod wpływem wyżów. Nad pozostałym obszarem kontynentu pogodę kształtują niże z ośrodkami nad Skandynawią i Europą środkową wraz z układami frontów atmosferycznych. Polska jest w polu obniżonego ciśnienia, w strefie rozciągającego się od północnego wschodu ku południowemu zachodowi pofalowanego frontu atmosferycznego. Wschodnie i południowo-wschodnie obszary kraju są w gorącej i wilgotnej masie powietrza zwrotnikowego, na pozostały obszar napływa chłodne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie powoli spadać.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Wystąpią burze z opadami deszczu, miejscami gradu. Opady okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 40 mm, na południowym wschodzie do 50 mm. Temperatura maksymalna od 23 st.C na zachodzie, około 28 st.C w centrum, do 30 st.C, 33 st.C na wschodzie; najchłodniej nad morzem od 19 st.C do 21 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się, w czasie burz w porywach do 110 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północnym zachodzie i Podkarpaciu przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze opady deszczu i burze. Opady okresami o umiarkowanym i silnym natężeniu, miejscami grad. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 25 mm, miejscami 35 mm, na południowym zachodzie do 50 mm; jedynie na północnym zachodzie poniżej 10 mm. Temperatura minimalna od 12 st.C, 16 st.C na zachodzie, Pomorzu, Kujawach, Warmii i Podhalu do 17 st.C, 20 st.C na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni, w centrum z kierunków zmieniających się, na krańcach wschodnich kraju z kierunków wschodnich, w czasie burz w porywach do 110 km/h.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na wschodzie burze z gradem i tam prognozowana suma opadów do 30 mm. Temperatura maksymalna od 19 st.C do 24 st.C na zachodzie i nad morzem, na pozostałym obszarze od 26 st.C do 31 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, w czasie burz porywy wiatru do 90 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze z gradem. Prognozowana suma opadów podczas burz do 40 mm. Temperatura maksymalna około 30 st.C. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W czasie burz porywy wiatru do 110 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, początkowo z gradem. Prognozowana suma opadów do około 30 mm. Temperatura minimalna 18 st.C. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W czasie burz porywy wiatru do 110 km/h.

W piątek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 26 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.