Prognoza pogody na 29 i 30 sierpnia

Jak informuje IMGW Europa Północna i częściowo Zachodnia jest w zasięgu wyżów. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują niże. Polska znajduje się pod wpływem niżu, którego ośrodek przemieszcza się znad północnej nad zachodnią część kraju. Pozostajemy w chłodnym i wilgotnym powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie się wahać.

Jak informuje IMGW Europa Północna i częściowo Zachodnia jest w zasięgu wyżów. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują niże. Polska znajduje się pod wpływem niżu, którego ośrodek przemieszcza się znad północnej nad zachodnią część kraju. Pozostajemy w chłodnym i wilgotnym powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie się wahać.

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, gdzieniegdzie burze, głównie w zachodniej połowie kraju. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm na południu i południowym zachodzie oraz na Żuławach i do 25 mm w woj. pomorskim. Wysoko w Tatrach (powyżej 2000 m) deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna od 14 st.C, 15 st.C w Małopolsce i na Podkarpaciu do 20 st.C, 21 st.C na miejscami na zachodzie, północnym wschodzie i w centrum kraju, chłodniej na obszarach podgórskich Karpat, około 12 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych i wschodnich. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, na południu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Początkowo możliwe burze. Prognozowane sumy opadów do 20 mm, w woj. świętokrzyskim i małopolskim do 25 mm, w woj. śląskim do 30 mm. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 10 st.C do 14 st.C, miejscami na wybrzeżu do 15 st.C, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, około 8 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie z kierunków północnych i zachodnich.

W poniedziałek przewaga zachmurzenia dużego. Rano lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 m. Miejscami opady deszczu, gdzieniegdzie burze, głównie w południowej połowie kraju. Prognozowana wysokość opadów do 25 mm, lokalnie do 30 mm. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna od 15 st.C do 19 st.C, na obszarach podgórskich od 12 st.C do 16 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Możliwa burza. Temperatura maksymalna 19 st.C. Wiatr słaby, w czasie burzy porywisty, z kierunków wschodnich.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna 13 st.C. Wiatr na ogół słaby, północno-wschodni.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 19 st.C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich.