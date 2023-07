Prognoza pogody na 31 lipca i 1 sierpnia

Jak informuje IMiGW nad Europą dominują niże, jedynie południowo-zachodnia część kontynentu jest na skraju wyżu znad Atlantyku. Polska znajduje się na skraju rozległego niżu z ośrodkami nad Wyspami Brytyjskimi i Norwegią. Wieczorem nad zachód kraju dotrze strefa ciepłego frontu atmosferycznego. Jesteśmy w polarnej morskiej masie powietrza. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hPa i będzie nieznacznie spadać.

W poniedziałek na północnym zachodzie zachmurzenie duże, na pozostałym obszarze umiarkowane i okresami duże. Miejscami przelotny deszcz, a na południowym wschodzie także burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do około 15 mm. Temperatura maksymalna od 17 st.C, 19 st.C na Pomorzu, w kotlinach karpackich oraz nad morzem, około 22 st.C na zachodzie do 24 st.C, 25 st.C w centrum, na wschodzie i południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz oraz nad morzem wiatr porywisty. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie małe oraz umiarkowane i tutaj bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami opady deszczu, na zachodzie prognozowana suma opadów 10 mm - 15 mm. Temperatura minimalna od 14 st.C do 17 st.C, tylko w kotlinach górskich od 10 st.C do 13 st.C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem chwilami dość silny, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 80 km/h.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Opady deszczu, a na Pomorzu i zachodzie także burze. W Małopolsce oraz w czasie burz opady mogą być intensywne, prognozowana suma opadów do 15 mm - 20 mm. Temperatura maksymalna od 20 st.C na zachodzie, miejscami na północy oraz w centrum do 26 st.C na południowym wschodzie; chłodniej tylko w kotlinach górskich oraz nad morzem: od 18 st.C do 20 st.C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h, wysoko w Sudetach oraz Tatrach do 80 km/h.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Niewykluczone słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 25 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna 16 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

We wtorek w stolicy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 24 st.C. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, z kierunków południowych.