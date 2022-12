Prognozy dla Ukrainy są coraz gorsze. Bank przedstawił nowe scenariusze

Z powodu nasilenia rosyjskich ataków na ukraińskie obiekty infrastruktury energetycznej pogorszyły się perspektywy gospodarcze kraju. Wielkość wzrostu ekonomicznego w roku 2022 i tempo odbudowy gospodarki w roku 2023 będą mniejsze od oczekiwanych - oznajmił Narodowy Bank Ukrainy.

Pogarszają się perspektywy gospodarcze Ukrainy

"Ryzyko zmasowanych ostrzałów, wymierzonych w obiekty infrastruktury energetycznej, wzrosło w porównaniu z (naszymi szacunkami) z października. Rozpatrujemy obecnie kilka scenariuszy. We wszystkich bierzemy pod uwagę (możliwość wystąpienia) podobnych skutków, zwłaszcza obniżenia poziomu aktywności gospodarczej i wzrostu inflacji" - poinformował szef banku centralnego Andrij Pyszny, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Pierwszy scenariusz, traktowany jako bazowy, zakłada kolejne rosyjskie ostrzały ukraińskich obiektów energetycznych przy jednoczesnym skutecznym neutralizowaniu pocisków wroga przez siły obrony powietrznej. Wówczas wielkość deficytu energetycznego Ukrainy nie powinna przekroczyć 25 proc. Według drugiego scenariusza miałoby dojść do bardziej poważnych zniszczeń infrastruktury i tym samym wzrostu deficytu. Trzeci scenariusz, najbardziej pesymistyczny, przewiduje poważne trudności sektora energetycznego - powiadomił Pyszny.

Jak oznajmiły władze Narodowego Banku Ukrainy (NBU), ostatni ze scenariuszy jest uznawany za najmniej prawdopodobny. "Mamy zaufanie do (naszych) wojsk obrony powietrznej" - podkreśliło kierownictwo NBU.

Ukraina przygotowuje się na ciężką zimę i poważny deficyt energii

Od 8 października, gdy funkcję głównego dowódcy inwazyjnych rosyjskich wojsk objął gen. Siergiej Surowikin, siły agresora znacząco zintensyfikowały ostrzały obiektów energetycznych na Ukrainie. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy atakowano tego rodzaju instalacje m.in. w Kijowie, a także w większości regionów kraju.

Ukraińscy politycy i media podkreślają, że kraj przygotowuje się na ciężką zimę i poważny deficyt energii.

Poprzez ostrzały ukraińskiej infrastruktury cywilnej Kreml próbuje wywołać katastrofę humanitarną i sprowokować nową falę uchodźców do krajów europejskich - alarmują władze Ukrainy. W obliczu niepowodzeń na froncie Rosja sięga po te działania, by sterroryzować ludność cywilną i zmusić Kijów do ustępstw.

Jak podkreślają eksperci, ataki na obiekty cywilne są zbrodnią wojenną w świetle prawa międzynarodowego. Niszczenie infrastruktury energetycznej nie ma żadnego uzasadnienia wojskowego.