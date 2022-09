Program Tamayyaz wśród wspieranych przez UE projektów walki z bezrobociem wśród młodych Palestyńczyków

Blisko jedna trzecia Palestyńczyków to osoby do 29. roku życia, z których wiele jest długotrwale bezrobotnych nawet po ukończeniu studiów. Temu zjawisku mają przeciwdziałać wspierane przez Unię Europejską programy aktywizujące; jednym z nich jest prowadzony na Zachodnim Brzegu program Tamayyaz.

Słowo "tamayyaz" oznacza doskonałość i, jak podkreślają twórcy programu, jego celem jest samodoskonalenie się młodych ludzi, ułatwienie im startu na rynku pracy, konkurowania na nim i stworzenia własnego biznesu, a także wspieranie działań na rzecz społeczności.

Na Tamayyaz składa się kilka projektów, które od 2022 r. otrzymają z UE 2 mln euro, wśród nich jest centrum nauki języka angielskiego oraz Wioska Młodzieży, zaprojektowana i zbudowana przy udziale młodych Palestyńczyków, w tym studentów kierunków inżynieryjnych.

Wioska Młodzieży znajduje się kilkanaście kilometrów na zachód od Ramallah. Składa się między innymi z sali spotkań, gdzie odbywają się spektakle z udziałem młodzieży, wyświetlane są filmy i odbywają się zabawy, a także z dziedzińca z paleniskiem, wokół którego prowadzone są rozmowy, oraz budowanego właśnie miejsca do nauki. Budynki i instalacje w wiosce zbudowane są w większości z materiałów z odzysku, m.in. z plastikowych i szklanych butelek. Drzewa oliwne i rośliny w wiosce także zostały posadzone przez młodzież.

Wioska funkcjonuje od 11 lat i choć jest niewielka, ma skomplikowany status, bo - jak podkreślają koordynatorzy projektu - jest położona na granicy różnych obszarów administracyjnych Zachodniego Brzegu: B i C. I tak, część dziedzińca w wiosce mieści się w jednej strefie, a druga już w kolejnej. Choć miejsca te dzieli kilka metrów, obowiązują w nich już inne przepisy. Linia podziału oznaczona jest tabliczką.

Strefa A oznacza tereny kontrolowane całkowicie przez Autonomię Palestyńską, obejmuje większe miasta Zachodniego Brzegu oraz Strefę Gazy, strefa B to osiedla arabskie objęte militarną kontrolą Izraela, a strefa C to tereny pod całkowitą kontrolą Izraela.

Położenie wioski ma wpływ na jej funkcjonowanie. Według koordynatorów projektu ponad miesiąc temu administracja izraelska zamknęła dostęp do prowadzącej do wioski drogi, będącej w strefie C; w związku z tym doprowadzono do niej kolejną - polną, krętą i stromą - nazwaną przez palestyńską młodzież "drogą nadziei".

Koordynatorzy wiążą zamknięcie drogi oraz coraz częstsze ataki, z jakimi spotykają się młodzi, z pojawieniem się na wzgórzu powyżej wioski w ostatnim czasie małego osiedla w ramach izraelskiego osadnictwa. Jak podkreślali, takie osiedla szybko rosną, rośnie zatem i zagrożenie, i utrudnienia dla Palestyńczyków.

Jeden z koordynatorów projektu, Maher Abu Hakmeh, w rozmowie z PAP podkreślał, że bezrobocie wśród lokalnej młodzieży jest powszechne. Stwierdził, że prowadzi do tego przepaść między palestyńskim rynkiem pracy a systemem edukacyjnym, a sytuację pogarsza ogólny brak miejsc pracy na terytoriach palestyńskich i utrudnienia, z jakimi mierzą się Palestyńczycy w przemieszczaniu się po Zachodnim Brzegu. Jak wskazał, w tej sytuacji młodzież popada w apatię. Tymczasem - mówił - wystarczy dać jej nadzieję i narzędzia do walki o przyszłość.

Abu Hakmeh podkreślił, że ponad 95 proc. absolwentów programu Tamayyaz jest zatrudnionych w palestyńskich firmach lub instytucjach, pracuje jako wolontariusze lub kontynuuje studia.

Młodzi współtwórcy wioski spotkali się z odwiedzającymi terytoria palestyńskie dziennikarzami z 10 krajów UE. Zgromadzili się wokół paleniska, gdzie, jak zaznaczył koordynator projektu, zaczyna się i kończy każde ich spotkanie. Większość z nich to studenci, wśród nich Nadine, Szada, Mira, Jasmine, Ziha i Khamal. Mówili po arabsku, a ich wypowiedzi tłumaczyli koordynatorzy.

Czy na terenach okupowanych można być normalnym nastolatkiem? - pytali dziennikarze. "I tak, i nie. Chcielibyśmy, by tak było. Ale jest codzienne mijanie punktów kontrolnych (izraelskich sił bezpieczeństwa, które według Izraela mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa osiedli izraelskich - PAP) i niemal codziennie jest wiadomość, że ktoś, kogo znam, z rodziny lub z przyjaciół, został zatrzymany, pobity lub aresztowany. Tak tu jest" - powiedział Khamal. "Czasem, gdy jest tego za wiele, nie czuje się już nic, jest pustka" - dodał.

Gdy padło pytanie, kto z nich był już zatrzymany lub aresztowany przez izraelskie służby, rękę podniosła połowa młodych mężczyzn obecnych na spotkaniu.

Nadine mówiła, że młodzi Palestyńczycy niemal cały czas czują się zagrożeni i muszą stale upewniać się, że nie robią niczego, co może sprowokować atak na nich. Podkreślała, że innym uczuciem, które im często towarzyszy, jest zniechęcenie związane z brakiem zawodowych perspektyw czy możliwości swobodnego poruszania się młodych po terytorium Zachodniego Brzegu.

Dlatego tak ważne dla całej ich grupy jest to, że mają swoje miejsce. "Tu wszędzie są odciski moich palców, ja też budowałam to miejsce, jest moje" - podkreślała.

Młodzi związani z projektem nie deklarują chęci wyjazdu z Zachodniego Brzegu na stałe. "Chciałabym podróżować, tak jak robią to młodzi w Europie, zobaczyć inne kraje, doświadczyć wolności, zapomnieć o punktach kontrolnych, ale raczej nie (chciałabym) wyjeżdżać na stałe" - mówiła Jasmine.

Khamal podkreślał, że nie wyjedzie, bo czuje się odpowiedzialny za swoją rodzinę; mówił, że dzięki Wiosce Młodzieży czuje, że ma większe szanse, by znaleźć dobrą pracę. Inna dziewczyna przyznała, że czasem myśli o wyjeździe, bo obawia się, że jako absolwentka psychologii może nie znaleźć pracy; mówiła, że łatwiej byłoby jej zostać na Zachodnim Brzegu, gdyby nie obowiązywały tu inne standardy dla Izraelczyków i Palestyńczyków.