Projekt konkluzji szczytu Unii Europejskiej: UE jest gotowa do wzmacniania sankcji na Rosję

Unia Europejska jest gotowa do przyjmowania dalszych sankcji wobec Rosji, by zwiększać presję i skłonić ją do zakończenia agresji i wycofania wojsk z Ukrainy - mają zadeklarować przywódcy państw UE po czwartkowych obradach w Brukseli. PAP miała możliwość wglądu do projektu konkluzji posiedzenia Rady Europejskiej.

Rada Europejska - czyli szefowie unijnych państw i rządów - będą m.in. dyskutować, jak dalej zwiększać zbiorową presję na Rosję, aby zakończyła ona agresję i wycofała swoje wojska z Ukrainy.

"Unia Europejska jest gotowa do dalszego wzmacniania środków ograniczających. Rada Europejska podkreśla, jak ważne jest zapewnienie skutecznego wdrażania, zapobieganie obchodzeniu przepisów i ułatwianie ich" - czytamy w projekcie konkluzji szczytu.

Oprócz tego, prezydenci i premierzy mają zadeklarować niesłabnące zaangażowanie na rzecz udzielania Ukrainie wsparcia politycznego i wojskowego.

"Trwająca rosyjska kampania systematycznych ataków rakietowych na ukraińską ludność cywilną, cele cywilne, infrastrukturę energetyczną i media w celu zadania jeszcze większego cierpienia narodowi ukraińskiemu jest zbrodnią, za którą nie może być bezkarności. (...) Rada Europejska wzywa też Rosję do natychmiastowego zaprzestania działań, zagrażających bezpieczeństwu cywilnych obiektów jądrowych (...)" - mają zaapelować przywódcy.

Dodatkowo, zobowiążą się oni prawdopodobnie do zintensyfikowania udzielania Ukrainie pomocy humanitarnej oraz wspierania w odbudowie infrastruktury krytycznej.

Ważnym punktem obrad będą kwestie energetyki. Rada Europejska będzie już teraz debatować o napełnianiu magazynów gazu ziemnego na kolejny sezon zimowy oraz na wcześniejsze przygotowanie planów awaryjnych.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz