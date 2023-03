Prokurator MTK: Rosjanie wywieźli setki ukraińskich dzieci, wiele z nich przekazali do adopcji w Rosji

Do Rosji wywieziono setki dzieci z ukraińskich domów dziecka, wiele z nich oddano tam do adopcji - przekazał w piątek prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) Karim Khan. MTK wydał wcześniej w piątek nakaz aresztowania Putina, zarzucając mu odpowiedzialność za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach ukraińskich dzieci.

Zidentyfikowaliśmy przypadki bezprawnego przesiedlenia do Rosji co najmniej kilkuset dzieci z ukraińskich domów dziecka i sierocińców; dekrety Putina umożliwiły szybsze nadanie im rosyjskiego obywatelstwa i adopcję przez rosyjskie rodziny - napisał Khan w oświadczeniu.

W ocenie mojego urzędu te czyny mają doprowadzić do trwałego oderwania ukraińskich dzieci od swojej ojczyzny - zaznaczył prokurator MTK. Podkreślił, że deportowane z terenów okupowanych przez Rosję dzieci są chronione zapisami IV Konwencji genewskiej, dotyczącej ochrony cywilów podczas wojny.

Wszystko to zostało opisane we wnioskach o wydanie nakazów aresztowania Putina i rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, które złożyłem 22 lutego sędziom Trybunału - przekazał oskarżyciel.

W piątek sędziowie MTK przychylili się do wniosku Khana i wydali nakaz aresztowania Putina i Lwowej-Biełowej, uznając tym samym, że istnieją wiarygodne oskarżenia o popełnienie zbrodni wojennych przez te osoby. Putinowi i Lwowej-Biełowej zarzuca się złamanie artykułu 8. Statutu Rzymskiego - międzynarodowego aktu prawnego ustanawiającego MTK.

Prokuratura MTK wszczęła śledztwo w sprawie zbrodni wojennych na Ukrainie 3 marca 2022 r. Przemawiając we wrześniu przed Radą Bezpieczeństwa ONZ, mówiłem, że priorytetem mojego biura jest sprawa nielegalnych deportacji dzieci - podkreślił Khan.

"Musimy dopilnować, by osoby odpowiedzialne za zarzucane zbrodnie zostały rozliczone, a dzieci wróciły do swoich rodzin i społeczności. Nie możemy pozwolić, by dzieci były traktowane jak łupy wojenne" - napisano w piątkowym oświadczeniu prokuratora MTK.

Decyzja o wydaniu nakazów aresztowania jest pierwszym konkretnym krokiem w tej sprawie, ale mój urząd kontynuuje rozległe, wielowątkowe śledztwo - zaznaczył oskarżyciel. Dodał, że na Ukrainie badane są doniesienia o wielu różnych zbrodniach.

Jeżeli zbierzemy odpowiednie dowody, nie będziemy się wahać przed składaniem kolejnych wniosków o wydanie nakazów aresztowania - zapowiedział prokurator Khan.