Propekińscy demonstranci protestowali przed konsulatem USA w Hongkongu

Około 40 zwolenników rządu ChRL demonstrowało we wtorek przed konsulatem USA w Hongkongu, domagając się dymisji prezydenta Donalda Trumpa. W czasie manifestacji deptali amerykańską flagę i podpalili podobiznę Trumpa – podała publiczna stacja RTHK.

Propekińscy lojaliści zebrali się w parku Chater Garden w finansowej dzielnicy Central, a następnie przeszli przed amerykański konsulat. Wymachiwali chińskimi flagami, śpiewali chiński hymn i pieśni patriotyczne oraz wznosili hasła oskarżające USA o ingerencje w wewnętrzne sprawy Chin.

Demonstranci deptali amerykańską flagę i nieśli wydrukowane na kartonie zdjęcie twarzy Trumpa, przymocowane do tekturowej sylwetki diabła. Na koniec podobiznę prezydenta podpalono - informuje RTHK.

Trump podpisał w ubiegłym tygodniu dwie ustawy wspierające ruch demokratyczny w Hongkongu. Jedna z nich uzależnia preferencyjny status tego regionu w relacjach handlowych z USA od jego autonomii w ramach ChRL i otwiera drogę do nakładania sankcji za łamanie praw człowieka. Druga ustawa zabrania eksportu do Hongkongu środków i broni do walki z demonstrantami, takich jak gaz łzawiący czy gumowe kule.

Ustawy wywołały stanowczy protest komunistycznych władz w Pekinie, które uznały je za poważną ingerencję w wewnętrzne sprawy ChRL. Z radością przyjęło je natomiast wielu mieszkańców Hongkongu. Dzień po ich podpisaniu tysiące osób zgromadziły się na placu Edinburgh Place w Central, by podziękować Trumpowi i amerykańskim kongresmenom za wsparcie.

W Hongkongu od czerwca trwają masowe antyrządowe protesty. Ich uczestnicy domagają się demokratycznych wyborów władz regionu i niezależnego śledztwa w sprawie działań policji. Popierana przez Pekin szefowa władz Hongkongu Carrie Lam wykluczyła jednak ustępstwa.

Miażdżące zwycięstwo demokratów i porażka obozu prorządowego w listopadowych wyborach do rad dzielnic Hongkongu zostały powszechnie uznane za dowód, że protesty wciąż cieszą się dużym poparciem społeczeństwa, mimo że w ostatnich miesiącach stawały się coraz bardziej gwałtowne i coraz częściej prowadziły do brutalnych starć z policją.

Z Kantonu Andrzej Borowiak