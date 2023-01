Prosecco może zablokować Europę i Australię

Trwające od 2018 r. negocjacje umowy o wolnym handlu między Australią a UE mają szansę dobiec końca w tym roku. Na drodze do szczęśliwego finału rozmów stanąć mogą jednak sporne kwestie.

Po australijskich wyborach w maju 2022 r. przybliżyła się perspektywa zawarcia umowy o wolnym handlu UE-Australia.

Zbliżenie w sprawie polityki klimatycznej i planowane wspólne projekty w zakresie pozyskiwania metali ziem rzadkich dobrze rokują powodzeniu negocjacji w tym roku.

Oznaczenia geograficzne produktów żywnościowych oraz graniczny podatek węglowy mogą jednak opóźnić przyjęcie porozumienia. Następna runda rokowań już w lutym.

Nowy Rok jest zwykle czasem solennych postanowień, także w polityce międzynarodowej. Już od paru lat osoby zaangażowane w negocjacje umowy o wolnym handlu (FTA) między Australią a UE obiecują sobie zakończenie rokowań w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Te ciągną się już od 2018 r.

Coraz bliżej unijno-australijskiej umowy o wolnym handlu

W 2023 r. ta perspektywa wydaje się jednak realna. Po pierwsze, rozmowy zostały wznowione po przerwie spowodowanej wycofaniem się przez Australię w 2021 r. z zakupu francuskich okrętów podwodnych. Strony wykorzystały zmianę rządu w Canberrze w maju 2022 r., który zdecydował się wypłacić stronie francuskiej odszkodowanie za zerwaną umowę.

Po drugie, lewicowy rząd premiera Anthony’ego Albanese wprowadził w Australii szereg polityk klimatycznych mających przybliżać Australię do realizacji zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego (2015 r.). Doprowadziło to do pewnego zbliżenia stanowisk z UE w kwestiach środowiskowych.

Po trzecie, trendy w światowej ekonomii powodują, że budowa łańcuchów dostaw alternatywnych wobec Chin staje się coraz pilniejsza. Obecnie zaś Pekin kontroluje wprawdzie zmniejszającą się, ale wciąż dużą część rynku metali ziem rzadkich, które są kluczowe w niemal wszystkich dziedzinach nowoczesnej gospodarki. Australia zaś ma bogate zasoby tych pierwiastków, które mogłaby pozyskiwać z udziałem europejskich technologii i kapitału. Kompleksowa umowa o wolnym handlu ułatwiłaby tego rodzaju inwestycje.

Wciąż nierozwiązane pozostają kwestie sporne między Australią i Unią Europejską

Jednak kwestie sporne nie znikły. W pierwszym rzędzie chodzi tu o sprawę granicznego podatku węglowego wprowadzanego w UE, czyli CBAM. Przypomnijmy, że system CBAM ma chronić europejskich producentów w branżach o szczególnie wysokich emisjach, którzy są we wspólnocie zmuszeni do ponoszenia kosztów ETS-ów. Dlatego przy imporcie na wspólny rynek wysokoemisyjnych produktów z państw, w których nie ma systemu handlu emisjami, konieczne będzie wnoszenie opłaty wyrównawczej na granicach UE. Poprzedni konserwatywny rząd australijski uważał te plany za nieuzasadniony protekcjonizm.

Kością niezgody pozostaje również kwestia oznaczeń geograficznych (OG) produktów spożywczych. Europejczycy chcieliby zastrzeżenia nazw takich, jak feta czy prosecco, do określania produktów wytworzonych w konkretnych państwach lub regionach UE.

Z australijskiego punktu widzenia sprawa wygląda inaczej. Na antypodach co czwarta osoba jest imigrantem, a przynajmniej jeden rodzic co drugiej urodził się poza Australią. Don Farrell, minister odpowiedzialny za handel międzynarodowy, w swojej niedawnej europejskiej podróży przekonywał, że z tego powodu żywność produkowana przez społeczności imigracyjne jest też częścią ich dziedzictwa.

Jeszcze ważniejsze niż kwestie kulturowe są zapewne interesy gospodarcze. Biznes związany z produkcją wina prosecco osiągnął w Australii wartość ponad 135 mln USD. W ostatnich latach zaś eksporterzy wina zostali szczególnie silnie dotknięci chińskimi sankcjami, więc kolejne inwestycje w rebranding produktów byłyby trudne do udźwignięcia dla branży. Nic dziwnego, że winiarze bronią się przeciw niekorzystnym zapisom.

Kolejna tura negocjacji umowy Australia-UE już w lutym

O tym, czy uda się pokonać wyżej wymienione przeszkody, przekonamy się po lutowej rundzie negocjacji. FTA wedle przewidywań zdynamizuje wymianę handlową, której wartość według Komisji Europejskiej wyniosła 62 mld euro w 2019 r. Australia w 2020 r. była 19. partnerem handlowym wspólnoty, zaś UE dla Australii – trzecim. Unię wyprzedzają pod tym względem Chiny i Japonia, czwarte są USA.

Zawarcie FTA byłoby dla Australii kolejnym istotnym krokiem liberalizującym handel. Poprzedni konserwatywny rząd wprowadził Canberrę do azjatyckich układów RCEP i CPTPP oraz zawarł porozumienie handlowe z Wielką Brytanią.

