Prymas Polski: wiarygodność Kościoła musi być większa

Trzeba "znaleźć konkretną drogę, by wiarygodność Kościoła w Polsce była większa" - powiedział prymas arcybiskup Wojciech Polak w poniedziałek, w pierwszym dni wizyty trzeciej grupy polskich biskupów w Watykanie.

Przedstawiając główne wyzwania, o jakich biskupi będą rozmawiać podczas wizyty ad limina Apostolorum, czyli do progów apostolskich, abp Polak wymienił w pierwszej kolejności kwestię migracji, w tym sytuacji na granicy z Białorusią. Jak podkreślił, "zachowując zasadę ochrony i bezpieczeństwa granic, nie możemy być obojętni na cierpienie" osób, które chcą się przedostać do Europy.

Nawiązując do swego listu do szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, podkreślił, że ważny jest dialog, by niesienie pomocy odbywało się w ramach prawa. Mówiąc o potrzebie pomocy medycznej stwierdził: "Tu nikt nie ma intencji naruszania praw".

Jako drugi temat rozmów w Watykanie abp Polak przedstawił wyzwania dla Kościoła po pandemii, a jako kolejny - "kryzys wiarygodności Kościoła", głównie w kwestii ochrony dzieci i młodzieży.

W trzeciej z czterech grup są biskupi z metropolii warszawskiej wraz z ordynariatem polowym Wojska Polskiego, łódzkiej, gnieźnieńskiej i częstochowskiej oraz trzech diecezji grekokatolickich.