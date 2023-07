Przed członkostwem Ukrainy i Mołdawii w Unii Europejskiej piętrzą się potężne problemy

Wojna przyspieszyła integrację Ukrainy i Mołdawii z Zachodem. Jednak na członkostwo w Unii Europejskiej będzie trzeba poczekać. Proces negocjacyjny potrwa wiele lat. Tak uczestnicy konferencji „Europe-Poland-Ukraine. Rebuild Together” widzą perspektywę europejską obydwu krajów.

Podczas dzisiejszej konferencji w Warszawie rozmawiano między innymi o członkostwie Ukrainy i Mołdawii w Unii Europejskiej. Nazar Bobitski, dyrektor biura Związku Przedsiębiorców i Pracodawców na Ukrainie stwierdził, że dla biznesu najważniejsze jest bezpieczeństwo.

Z kolei Dumitru Alaiba, wicepremier i minister rozwoju gospodarczego i cyfryzacji Mołdawii stwierdził, że wojna na Ukrainie przyspieszyła proces integracji obydwu krajów z Zachodem. Proces ten będzie można jednak zamknąć tylko w przypadku, gdy Rosja będzie słaba po wojnie. Oznacza to, że czas na integrację będzie dość ograniczony.

Najlepszy moment na integrację Ukrainy i Mołdawii z Unią Europejską jest okres, gdy Rosja jest słaba

- Po tej wojnie będziemy mieć okno możliwości, żeby jak najszybciej ruszyć kwestię integracji z Zachodem i będziemy musieli się pospieszyć. Nasze społeczeństwa wyraźnie pokazały, że należą do Europy, że chcą integracji. Czeka nas dużo pracy i musimy udowodnić, że jesteśmy w stanie ją wykonać - mówił Alaiba.

- Członkostwo w UE jest również gwarancją bezpieczeństwa - przekonywał Bobitski.

Jednak dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk studził ten entuzjazm.

- Unia Europejska nie jest raczej graczem w dziedzinie twardego bezpieczeństwa i sam fakt, że od dziesięcioleci mamy nierozwiązany problem Naddniestrza jest tego przykładem. UE rozwija pewne kompetencje w tej kwestii, ale nadal jest przed nią daleka droga, żeby stać się twardym graczem w kwestii bezpieczeństwa więc jesteśmy wciąż daleko, żeby znaleźć alternatywę wobec NATO - mówił.

Negocjacje akcesyjne z Unią Europejską potrwają raczej dekadę, a nie kilka lat

Konończuk ostrzegł również, że proces integracji Ukrainy i Mołdawii z UE nie potrwa kilka lat, jak wydaje się ukraińskim politykom.

- To absolutnie niemożliwe. Integracja potrwa co najmniej dekadę i to przy wielkim wysiłku strony ukraińskiej - podkreślił, przypominając, że negocjacje będą trudne i zawsze takie były, a UE boryka się z własnymi problemami, jak konkurencja ze strony Chin czy migracja.

Arkady Rzegocki, szef służby zagranicznej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych zapewnił, że Ukraina i Mołdowa mogą liczyć na polskie wsparcie w procesie integracji.

- Naszym celem jest, żeby przekonać naszych europejskich partnerów do rozpoczęcia negocjacji z Ukrainą i Mołdowa, bo wykonały ogromną pracę - powiedział.