Przedsiębiorcom brakuje uzgodnień międzynarodowych

Przedsiębiorcom nie uśmiecha się prowadzenie biznesu na Białorusi czy w Rosji. Powodem nie jest brak chęci, czy animozje pomiędzy narodami. Wciąż brakuje twardych porozumień pomiędzy rządami tych krajów, aby współpraca transgraniczna była po prostu mniej skomplikowana.

- Na razie radzimy sobie na rynku, ale czekamy niecierpliwie, aż opracowywane porozumienia między narodami, w końcu zaistniały w realu - mówi Leszek Faltyniak, sekretarz generalny Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej oraz prezes zarządu Trasko-Inwest - Oczywistym jest, że wkraczając z biznesem na teren obcego państwa, trzeba się dostosować. Nie proponujemy pominięcia pewnych tematów, tylko uproszczenia relacji pomiędzy krajami - dodaje.

Leszek Faltyniak do kwestii, które mogłyby zostać unormowane pomiędzy Białorusią i Polską na poziomie politycznym zaliczył m.in. kwestie certyfikacji i uprawnień, które zdobyte np. w Polsce, nie są respektowane na Białorusi. Ponadto, dużym problemem dla polskich pracodawców, są procedury zdobywania pozwoleń na pracę za wschodnią granicą. Jak zaznacza Leszek Faltyniak, propozycje Izby Handlowo - Przemysłowej nie polegają na zniesieniu procedur, ale ich uproszczeniu.



- Konieczność dublowania pewnych składek np. na daniny społeczne, utrudnia nam konkurencję - zaznacza Leszek Faltyniak.



Jak mówi Artur Michalski, ambasador Polski na Białorusi, obecnie pojawiła się "dobra pogoda" do zmian w przepisach, zarówno po jednej, jak i drugiej stronie granicy.



- Zarówno w Polsce jak i Białorusi coraz więcej osób rozumie, że sąsiedztwo naszych krajów powinno być rozumiane jako szansa, a nie jako zagrożenie. To powoduje zupełnie inne zachowania w sferze biznesu czy kultury - mówi ambasador - Wciąż są pewne problemy do pokonania. Jednym z nich jest na pewno podejście do mniejszości narodowych, występujących po obu stronach granicy. Jeśli zarówno Polska jak i Białoruś podejdą do tego w sposób afirmatywny, stworzą zupełnie inne przesłanki do wzajemnego kontaktu.



Artykuł powstał podczas dyskusji "Współpraca transgraniczna - doświadczenie i perspektywy", która odbyła się podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

Białoruś Przelicz walutę

rubel (BYN)

1,922 złoty (PLN) 0,438 EUR, 0,482 USD