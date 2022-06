Przedstawiciel administracji USA: Biden odegrał rolę w negocjacjach ws. akcesji Szwecji i Finlandii do NATO

Przedstawiciel administracji USA powiedział we wtorek wieczorem, że prezydent Joe Biden odegrał "zakulisową" rolę w negocjacjach z Turcją dotyczących akcesji Szwecji i Finlandii do NATO i rozmawiał z tureckim prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem na prośbę rządów obu tych krajów.

Wyższy urzędnik dodał, że Biden popiera porozumienie, które pozwoli na przyjęcie nordyckich krajów do Sojuszu - relacjonuje agencja Reutera.

Powiedział również, że Ankara nie nalegała na to, by dostawy zaawansowanych amerykańskich samolotów bojowych dla Turcji były elementem negocjacji dotyczących akcesji Szwecji i Finlandii do NATO.

Przekazał, że zdaniem Bidena przyjęcie tych krajów do NATO w bardzo wielkim stopniu poprawi bezpieczeństwo Sojuszu.

Wcześniej we wtorek sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg poinformował, że Turcja zgodziła się poprzeć członkostwo Finlandii i Szwecji w NATO w zamian za obietnicę wsparcia w walce z kurdyjską organizacją terrorystyczną PKK.

Dodał, że w środę przywódcy państw NATO podejmą oficjalną decyzję o zaproszeniu Szwecji i Finlandii do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim.