Przedstawiciel kanadyjskiego MSZ wziął udział w uroczystościach w ambasadzie Rosji

Przedstawiciel kanadyjskiego MSZ wziął udział w uroczystościach rosyjskiego święta narodowego w ambasadzie Rosji. Minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly uznała w niedzielę, że to nie do przyjęcia.

Ambasada Rosji podała na Twitterze, że w uroczystościach "Dnia Rosji", które odbyły się w piątek, wzięli udział także "przedstawiciele społeczeństwa Kanady i GAC", czyli Global Affairs Canada - kanadyjskiego MSZ. W niedzielę dziennik "The Globe and Mail" ujawnił, że MSZ był reprezentowany przez zastępczynię szefa protokołu dyplomatycznego.

Gazeta rozmawiała z przedstawicielami organizacji ukraińskich w Kanadzie, "zaszokowanymi" obecnością przedstawicielki kanadyjskiej dyplomacji w ambasadzie Rosji. Jednocześnie "The Globe and Mail" cytował komentarze biura prasowego MSZ, podkreślające konieczność zachowania relacji dyplomatycznych nawet w czasie wojny, ale także wypowiedzi eksperta, który podkreślał, że choć zawsze trzeba pozostawiać możliwości kontaktów, to wysłanie przedstawicielki ministerstwa do ambasady Rosji było przesadą.

W niedzielę minister spraw zagranicznych Melanie Joly napisała na Twitterze, że "to całkowicie nie do przyjęcia". "Żaden kanadyjski przedstawiciel nie powinien był uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym w ambasadzie Rosji i żaden kanadyjski przedstawiciel nie będzie brał udziału w tym rodzaju wydarzeń w przyszłości" - napisała Joly.

Władze miejskie Ottawy odrzuciły złożony w przeddzień rosyjskiego ataku na Ukrainę wniosek o podświetlenie ratusza w kolorach rosyjskiej flagi w Dzień Rosji, 12 czerwca i wciagnięcie rosyjskiej flagi na maszt przy ratuszu. Od 24 lutego na maszcie przy ratuszu w Ottawie jest wciagnięta flaga Ukrainy, a burmistrz Ottawy Jim Watson powiedział w piątek, że rosyjski wniosek był "oburzający".

Z Toronto Anna Lach