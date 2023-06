Przedstawiciel Tajwanu złoży wizytę w Pradze i Brukseli. Jest apel Chin

W przyszłym tygodniu w Pradze i w Brukseli złoży wizytę tajwański minister zagranicznych Joseph Wu. Strona chińska wezwała do nieprowadzenia rozmów politycznych z przedstawicielami Tajwanu.

Chiny wezwały Europę, a szczególnie Czechy, aby nie prowadzić formalnego dialogu z Tajwanem przed planowaną na przyszły tydzień podróżą tajwańskiego ministra spraw zagranicznych Josepha Wu.

- Wzywamy Europejczyków do zrozumienia istoty kwestii tajwańskiej, a także do przestrzegania uroczystych zobowiązań w sprawie zasady jednych Chin. Dotyczy to także nie wspierania niezidentyfikowanych sił Tajwanu i nie prowadzenia z nim dialogu pod jakąkolwiek nazwą - czytamy w komunikacie rzecznika chińskiego MSZ Wanga Wenbina.

W odpowiedzi na to czeski minister spraw zagranicznych Jan Lipavsky potwierdził, że Joseph Wu odwiedzi Pragę i będzie uczestniczył w forum na rzecz bezpieczeństwa światowego, w którym swój udział zapowiedział prezydent Czech Petr Pavel.

- Trudno spodziewać się zmiany czeskiej polityki wobec Tajwanu - powiedział Jan Lipavsky. Czechy nie utrzymują stosunków dyplomatycznych z Tajwanem, natomiast bardzo znacząco rozwija się wzajemna wymiana handlowa, naukowa i kulturalna pomiędzy obu krajami.

Jeseph Wu obok Pragi odwiedzi także Brukselę i przeprowadzi rozmowy z wysokimi urzędnikami Komisji Europejskiej.